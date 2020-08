'Biển báo giao thông' trên QL1 kỳ lạ nhất Việt Nam

Ngày 19-8, anh BNĐ, ngụ xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, sau hơn một tháng phản ánh và tự lắp đặt “biển báo giao thông” để cảnh báo nguy hiểm tại km1715 QL1 nhưng tai nạn tại đây vẫn xảy ra và cũng chưa thấy đơn vị nào đến sửa chữa.

“Biển báo” mà anh Đ cùng những người hàng xóm của mình ở ven QL1 đặt là một khúc cây được cột chặt vào giữa dải phân cách. Trên đầu khúc cây là những chiếc bao nylon, bao tải màu trắng. Để cho gió khỏi cuốn đi, họ còn cẩn thận bỏ mấy viên gạch vào bao tải. Tuy nhiên theo anh Đ, do hầu hết phương tiện lưu thông qua QL1 ít quen đường nên “điểm đen” trách nhiệm này luôn xảy ra tai nạn.



"Biển báo giao thông" tự chế của người dân. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo anh Đ, hơn một tháng nay, mặt đường ở điểm đen này xuất hiện khoảng bốn “ổ voi” dù không sâu nhưng nằm sát nhau tạo nên một cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Ban ngày, “biển báo giao thông” kỳ lạ trên còn ít nhiều được các lái xe chú ý nhưng ban đêm do không có đèn đường nên ít người để ý. Do đó đêm nào, anh Đ cũng chặt một nhánh cây bỏ vào một bao tải màu trắng đặt giữa điểm đường hư để cảnh báo.





Ngoài "biển báo", ban đêm người dân đặt thêm cảnh báo trên mặt đường. Ảnh: PHƯƠNG NAM

“Chúng tôi đã bàn nhau mua xi măng về khắc phục nhưng muốn làm phải chặn xe, điều hướng giao thông cả ngày mới xong. Hơn nữa, nếu tự làm thì lại sợ chính quyền địa phương xử phạt nên chúng tôi chỉ còn cách cảnh báo bằng những gì mình có thể làm được”- anh Đ cho biết.



“Nhật ký” của anh Đ ghi rõ: “Đêm 13-8, một chiếc xe tải chạy ngang khu vực trên do giằng sốc, rơi phụ tùng xe phải thắng gấp và 2-3 chiếc xe tải phải thắng gấp nối đuôi nhau..;,. 19g ngày 14-8, hai công nhân đi làm về sụp “ổ voi” văng xa vài chục mét bị thương tích, rất may không nghiêm trọng. Sáng 15-8, hiện trường khu vực “ổ voi” một chiếc xe khách nào đó chạy ngang rơi cả một cánh cửa xe. Sáng 19-8, hiện trường đầy các loại phụ tùng xe bị rơi như nhíp xe ô tô, bửng xe…”



Theo quan sát của PV, đoạn đường QL1 qua khu vực này còn rất nhiều vết thắng của xe ô tô hằn trên đường và dải phân cách cứng cũng bị “gặm’ lỗ chỗ do va chạm.

Ngày 19-8, trao đổi với PLO, ông Bùi Duy Anh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 (Tổng cục đường bộ Việt Nam), cho biết, từ ngày 5 đến ngày 13-8, Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 đã có 2 văn bản gởi Ban Quản lý dự án Thăng Long đề nghị chỉ đạo khắc phục, sửa chữa hư hỏng kết cấu công trình giao thông đường bộ QL1 đoạn qua Bình Thuận. Tuy nhiên đến nay các đơn vị này vẫn chưa khắc phục.

Theo ông Bùi Duy Anh, ngoài vị trí trên từ Km 1621 - km 1623, km1624 - km1626, km1630 - km1631+300, km1707 - km1708…QL1 đều phát sinh ổ gà sâu nguy hiểm đến an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông trên QL1 đoạn qua Bình Thuận, ngoài kiến nghị khắc phục, sửa chữa các đoạn hư hỏng mặt đường, Chi cục cũng yêu cầu các nhà thầu phải xử lý hằn lún vết bánh xe theo chỉ đạo của Bộ GTVT.



Ông Anh cũng cho biết, tuyến QL1 đi qua Bình Thuận thuộc dự án mở rộng, nâng cấp đoạn km1589+300 -km1642; km1692-1720+800 do Ban Quản lý dự án Thăng Long điều hành và hiện đang còn trong giai đoạn bảo hành. “Do đó trách nhiệm khắc phục, sửa chữa thuộc các nhà thầu của dự án này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cử đơn vị bảo trì đường bộ tạm thời khắc phục ngay và tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị nhà thầu phải khắc phục”- ông Anh nói.

Dưới dây là hình ảnh phụ tùng ô tô rơi đầy tại hiện trường.

















Người dân đo chu vi "ổ voi".



Một vụ té ngã xe máy tại khu vực trên