Bình Chánh nói về vụ dân khổ sở vì dính dáng đất công

181 trường hợp theo Công văn 480/2013 của Sở TN&MT Đây là những trường hợp mà trước đây để chuẩn bị xây dựng kế hoạch quản lý đất đai trên địa bàn huyện, xã Phạm Văn Hai đã lập danh sách đưa tất cả thửa đất mà người dân chưa đăng ký hoặc do UBND xã tạm đăng ký trong sổ bộ địa chính trước đây vào danh sách đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, những khu đất này xã không quản lý mà do người dân trực tiếp sử dụng. Do đó, UBND xã phải có trách nhiệm rà soát nguồn gốc tạo lập và quá trình sử dụng đất. Đồng thời, xác định những trường hợp nào không phải là đất do Nhà nước trực tiếp quản lý để tham mưu UBND huyện lập danh sách, thông báo xác định rõ các trường hợp này không phải là đất do Nhà nước đang trực tiếp quản lý. Về việc cấp GCN, đề nghị huyện Bình Chánh rà soát, xác định nguồn gốc quá trình sử dụng đất, thời điểm tạo lập nhà, đất từng trường hợp cụ thể để giải quyết cấp GCN cho các hộ dân theo quy định. (Công văn 480/2013 của Sở TN&MT gửi UBND huyện Bình Chánh)