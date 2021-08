Ngày 19-8, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh gửi các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày 3-8, UBND tỉnh đã có công văn gởi Sở Tư pháp về việc thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã thực hiện việc cập nhật thông tin tạm dừng giao dịch với 4 công ty gồm: Công ty Cổ phần Rạng Đông; Công ty TNHH Khu đô thị biển Phan Thiết; Công ty Cổ phần Tân Việt Phát, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải, liên quan đến 3 dự án là: Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Dự án Khu thương mại-dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát và dự án lấn biển, bố trí khu sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (Phan Thiết).



Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng nhà đất đối với 4 công ty tại 3 dự án nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.



Sở Tư pháp hướng dẫn đối với các hồ sơ giao dịch nhà đất tại 3 dự án nêu trên mà đứng tên chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân thì vẫn thực hiện theo đúng theo quy định của BLDS, Luật Đất đai, Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng phải tra cứu hệ thống Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, xem xét kỹ nội dung cập nhật trên hệ thống, chú ý đến đối tượng bị tạm dừng giao dịch tài sản cụ thể là đối tượng nào nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến 3 dự án trên.

Được biết trước đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết đã có nhiều văn bản trả lời các công dân khi những người này mua bán đất, đăng ký biến động tại 3 dự án trên.

Tất cả các văn bản phúc đáp của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Phan Thiết đều đề nghị các công dân thông cảm để chờ ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo từ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 21-7, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ký công văn gửi UBND TP Phan Thiết về việc phân công Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đầu tư, xây dựng các dự án tại tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo công văn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đề nghị UBND TP Phan Thiết cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện 9 dự án trên địa bàn.

Cụ thể, các dụ án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; Khu du lịch dã ngoại, phường Mũi Né; Khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né; Dự án Sea Links Mũi Né; Dự án lấn biển phường Đức Long; Dự án đất ở thương mại 92.600,9m2 đất gồm các lô đất sô 18, 19, 20 phường Phú Hài; Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, phường Hưng Long; Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn, phường Phú Thủy; Dự án xây kè chống xâm thực biển, phường Đức Long.



Khu lấn biển Đức Long, Phan Thiết.

C01 cũng đề nghị cung cấp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP Phan Thiết; lý lịch trích ngang, phân công chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo UBND TP Phan Thiết và cán bộ qua các thời kỳ trong việc chỉ đạo, tham mưu, thực hiện các dự án trên.

C01 cũng yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu tham gia phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận thực hiện các dự án; các tờ trình của UBND TP Phan Thiết và các quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết từ năm 2011 đến nay.



Theo nguồn tin của PLO, từ đơn tố cáo và nghiệp vụ trinh sát, ngày 3-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cùng ngày, cơ quan này đã ký công văn gửi UBND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan tại Bình Thuận.

Theo đó văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thực hiện các dự án; các văn bản pháp luật để áp dụng căn cứ tính thuế, chuyển mục đích sử dụng đất, mua bán chuyển nhượng đất theo giá thị trường kèm các hóa đơn, chứng từ thanh toán thực hiện các dự án theo chức năng nhiệm vụ.

Hàng loạt dự án được công an yêu cầu cung cấp hồ sơ như: Dự án Khu du lịch Hòn Lan (Tân Thành, Hàm Thuận Nam); hồ sơ chuyển nhượng Dự án sân golf Phan Thiết; dự án rừng dầu Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc; Dự án trường mầm non Lê Qúy Đôn, TP Phan Thiết; Dự án đất ở thương mại phường Phú Hài; Dự án Biển Quê Hương tại huyện Hàm Thuận Nam; Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa Hưng Long...

Được biết, toàn bộ các dự án mà C01 đề nghị tỉnh Bình Thuận cung cấp hồ sơ, tài liệu hầu hết là các dự án liên quan đến đầu tư, kinh doanh địa ốc, bất động sản.

Nhiều dự án nằm ở vị trí đắc địa giữa trung tâm TP Phan Thiết hoặc ven biển và được xem là “đất vàng” có diện tích lẫn vốn đầu tư lớn. Trong đó có một số dự án theo đơn tố cáo đã không qua đấu giá; giao đất với giá rẻ gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước...