Bộ Công an cấp GPLX: Có bị 'phình' biên chế?

Liệu có tách luật đường thủy, đường sắt, hàng không? Một số ý kiến đề nghị làm rõ sau khi tách luật giao thông thường bộ thì các lĩnh vực giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không có tách tương tự hay không? Bộ Công an cho biết trong ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thì TTATGT đường bộ có diễn biến phức tạp nhất và đang phát sinh nhiều bất cập, bức xúc nhất. Điển hình, TNGT đường bộ chiếm hơn 95% tổng số vụ, số người chết; vi phạm về TTATGT đường bộ chiếm tỷ lệ trên 80% tổng số hành vi vi phạm; là nơi diễn ra nhiều hoạt động phạm tội, các vấn đề về ANTT. Ngoài ra, giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ trên 90% trong tổng số các loại hình giao thông, số lượng người điều khiển phương tiện là nhiều nhất… Trong khi đó, hàng không, hàng hải là những lĩnh vực giao thông đặc thù có yêu cầu chuyên môn kỹ thuật rất cao, phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế rất chặt chẽ, không chỉ là an toàn giao thông mà còn là vấn đề an ninh hàng không, an ninh hàng hải. Vì vậy, Chính phủ giao các bộ, ngành nghiên cứu để xây dựng Luật Bảo đảm TTATGT. Với các lĩnh vực giao thông khác, căn cứ vào tổng kết đánh giá khoa học và yêu cầu của thực tiễn, Chính phủ sẽ báo cáo với Quốc hội để sửa đổi, bổ sung phù hợp.