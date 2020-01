Bộ GTVT bị yêu cầu kiểm điểm về dự án thu phí không dừng

Trước đó, Bộ GTVT cho biết dự án ETC được chia làm hai giai đoạn (giai đoạn 1 có 44 trạm, giai đoạn 2 gồm 33 trạm). Trong đó, giai đoạn 2 gặp khó vì Liên danh nhà đầu tư (Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội) chưa hoàn thiện thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định. Do vậy, dự án ETC giai đoạn 2 có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng (lắp đặt ETC ở tất cả các trạm trong năm 2019). Với những khó khăn trên, Bộ GTVT xin gia hạn thực hiện ETC tại các trạm thu phí giai đoạn 2 và các trạm thu phí tại giai đoạn 1 thuộc các tuyến cao tốc do VEC quản lý sang năm 2020.