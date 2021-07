Vận tải hành khách ảnh hưởng nặng nề do COVID-19 Theo Bộ GTVT, vận tải hành khách lũy kế 7 tháng ước đạt 1.917 triệu lượt khách, giảm 9,67% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng không giảm 32,3%, đường sắt giảm 52,3% so với cùng kỳ 2020. Vận tải hàng hóa lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 987,4 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2020.