Theo Bộ GTVT, thực hiện Nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30 của Quốc hội khóa XV, Bộ Giao GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 86 nêu trên.



Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông. Ảnh: CTV.

Đồng thời, duy trì hoạt động sản xuất, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng lao động , hàng hóa, dịch vụ, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nhưng phải bảo đảm cao nhất các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 . Chỉ những cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh theo quy định mới được phép hoạt động trên tinh thần an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn.