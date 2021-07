Tại cuộc họp giữa Bộ GTVT với các Sở GTVT trên cả nước diễn ra chiều tối 21-7, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định giao thông tại 19 tỉnh đang áp dụng chỉ thị 16 thông suốt.

TP.HCM tận dụng xe taxi để vận chuyển hàng hóa

Với vai trò là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT, ông Lê Đình Thọ tiến hành kiểm tra trực tiếp các chốt trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và các tuyến luồng xanh.

Theo ông Thọ, thực tế áp lực giao thông tại các tỉnh là không lớn, tuy nhiên cán bộ, lực lượng tại chốt cho rằng do những quy định thường xuyên điều chỉnh theo tình hình thực tế, nên nhiều hướng dẫn chưa thực sự rõ ràng, hoặc chưa triển khai xuống tận chốt kịp thời dẫn đến cách hiểu còn khác nhau.“Tổ công tác phải trực tiếp giải thích, hướng dẫn cho anh em…”- ông Thọ nói.



Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm việc trực tiếp với các chốt phía Nam. Ảnh: V.DŨNG



Cạnh đó, Tổ trưởng tổ công tác cũng liên hệ trực tiếp với lãnh đạo địa phương, Sở GTVT để trao đổi, thống nhất các nguyên tắc tổ chức vận tải hàng hóa gắn với thực hiện nghiêm phòng chống dịch.

Thực hiện gợi ý của ông Thọ, TP.HCM đã đưa thêm phương án tận dụng và cấp phép cho xe taxi để tăng cường thêm năng lực cung ứng hàng hóa thiết yếu đến tất cả các địa bàn nội thị thành phố.

Về tình trạng ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ TP Hà Nội và Hải Phòng, theo hai địa phương này nguyên nhân là do các lái xe chưa nắm rõ quy định mới dẫn đến mất thời gian để kiểm tra giấy xét nghiệm của lái xe, hỗ trợ xét nghiệm cho lái xe và cấp giấy lưu hành…

Một lý do nữa mà ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết khi trực tiếp xuống hiện trường, là một số không nhỏ lái xe do phải chờ lâu đã khóa xe rời đi, hoặc ngủ quên trên xe dẫn đến ùn tắc lưu thông kéo dài…

Tuy nhiên, đến nay hai thành phố đã nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ GTVT thay đổi phương pháp kiểm soát dịch như cấp giấy thông hành qua phần mềm, thông báo rộng rãi về các yêu cầu y tế đối với lái xe. Riêng Hải Phòng cho phép phương tiện đi đến cảng và sẽ tiến hành kiểm tra trước khi cho vào cảng, nên không còn tình trạng ùn tắc.

Văn bản Bộ Y tế chưa rõ

Theo phản ánh của các địa phương và doanh nghiệp, hiện nay giấy xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong vòng 72 tiếng là ngắn, khiến lái xe bị động, doanh nghiệp tốn kém thêm về chi phí.

Cạnh đó, đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc lái xe là đối tượng đặc biệt không phải cách ly y tế bắt buộc sau khi trở về từ vùng dịch, dẫn đến nhiều địa phương chưa áp dụng chỉ thị 16 vẫn yêu cầu lái xe trở về từ vùng dịch phải cách ly y tế, mặc dù có kết quả xét nghiệm âm tính.

Nhiều địa phương chỉ công nhận kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Đặc biệt, hiện nay lao động trong lĩnh vực vận tải vẫn chưa phải là đối tượng thuộc nhóm ưu tiên được tiêm vaccine.

Ngoài ra, cách hiểu văn bản số 5753/2021 của Bộ Y tế về kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 cũng chưa thực sự thống nhất, như có cần kiểm tra các phương tiện di chuyển giữa các tỉnh liền kề cùng áp dụng chỉ thị 16 hay không? Đối tượng nào được miễn phí xét nghiệm?...



Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo cuộc họp trực tuyến. Ảnh:V.DŨNG



Các địa phương chưa chủ động chuẩn bị, xây dựng phương án tổ chức vận tải, điều tiết giao thông, kiểm soát phương tiện trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 16 cũng dẫn đến việc ùn tắc kéo dài khi khẩn cấp áp dụng như Hà Nội, Hải Phòng vừa qua…

Chia sẻ với sự khó khăn của các địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị của bộ khi ban hành các hướng dẫn phải cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính thống nhất cao khi triển khai thực hiện.

Các Sở GTVT cũng cần nâng cao tính chủ động trao đổi, hỏi ngay khi chưa hiểu, chưa rõ. Đồng thời các tỉnh, thành phố cũng phải tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để thống nhất việc áp dụng các quy định trong cùng một điều kiện giãn cách xã hội.

“Tinh thần của chúng ta là phải khẩn trương và tuyệt đối không để gián đoạn lưu thông hàng hóa. Yêu cầu thống nhất quan điểm đó là phải chấp hành nghiêm việc xét nghiệm y tế, quản lý hoạt động luồng xanh, không để các phương tiện, lái xe lưu thông trái phép, tùy tiện…”- ông Thể nhấn mạnh.

Để làm rõ hơn các quy định về y tế, Bộ trưởng giao Thứ trưởng Lê Anh Tuấn sáng 22-7 làm việc trực tiếp với Bộ Y tế để làm rõ các quy định tại văn bản 5753 và tiếp tục kiến nghị về việc kéo dài hiệu lực giấy xét nghiệm COVID đối với đội ngũ lái xe.

“Các địa phương phải hiểu rõ, việc cấp giấy thông hành bằng QR Code chỉ áp dụng đối với phương tiện đi và đến các địa phương áp dụng chỉ thị 16, tránh việc cấp không đúng quy định, không đúng đối tượng phát sinh thêm thủ tục cho doanh nghiệp và lái xe…”- ông Thể nhắc lại.

Người đứng đầu ngành giao thông cũng quán triệt việc các địa phương dù chưa áp dụng Chỉ thị 16 phải chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông. Từ đó, luôn trong tình trạng sẵn sàng, khi triển khai cũng cần có “dự lệnh” trước để các doanh nghiệp vận tải, lái xe biết và chấp hành cũng như phải lên dự báo, phương án tổ chức giao thông tại thời điểm ngay khi các lệnh giới hạn được dỡ bỏ.

Cuối cùng, ông Thể nhấn mạnh về vai trò của các doanh nghiệp và khẳng định dù đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp và lái xe hoạt động, nhưng các doanh nghiệp, người lao động vận tải phải tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, phải đảm bảo người điều khiển phương tiện có giấy xét nghiệm âm tính khi lưu hành.