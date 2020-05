Bốn ngày nghỉ lễ, 79 người chết vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, trong bốn ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm 79 người chết và 76 người bị thương.



Tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh: Báo Giao Thông

Các vụ tai nạn giao thông trên hầu hết xảy ra trên tuyến đường bộ.



Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho rằng nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do lỗi của người điều khiển phương tiện như: Đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng chất kích thích, vi phạm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước….

Cũng trong dịp nghỉ lễ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận gần 60 ý kiến phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái và ngược lại.

Ngoài ra, người dân còn phản ánh tình trạng về một số va chạm giao thông, ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, tại một số trạm thu phí...

“Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh…”- đại diện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẳng định.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay sau kỳ nghỉ lễ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn.

"Cụ thể, như hành vi lái xe vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm hiệu lệnh của tín hiệu giao thông, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đúng quy định, người đi ô tô không thắt dây an toàn; cương quyết xử lý các hành vi vi phạm, kể cả đối với khách du lịch và người nước ngoài..."- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay.

Cạnh đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các bộ, ngành cần khẩn trương có phương án cung ứng vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ cao điểm du lịch hè 2020 và kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2020 gắn với việc thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

“Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo đảm an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, lối đi tự mở trái phép qua đường sắt…”- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị.

Tước 1.512 bằng lái Trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra, phát hiện xử lý 29.172 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 1.830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ba trường hợp dương tính với ma túy. Công an cũng đã tạm giữ 204 ô tô, 4.848 xe máy, tước giấy phép lái xe 1.512 trường hợp, phạt tiền hơn 13,6 tỉ đồng.