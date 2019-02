BOT cầu Rạch Miễu xả trạm nhưng nhân viên vẫn đi bộ bán vé

Dù có lệnh xả trạm, tuy nhiên nhân viên trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu (trạm phụ từ phà Rạch Miễu cũ đến cầu Rạch Miễu) vẫn đi bộ bán vé thủ công cho hàng loạt phương tiện đang bị kẹt xe trên “tuyến tránh” hướng từ bến phà Rạch Miễu đường lên cầu Rạch Miễu đến tối.

Chưa hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhưng chiều 8-2 (mùng 4 Tết) hàng ngàn người và phương tiện đã bắt đầu chuyến hành trình trở về TP.HCM khiến giao thông trên tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu bị kẹt cứng.

Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu đã thực hiện lệnh xả trạm vào lúc 16 giờ 43 phút cùng ngày.



Hàng ngàn phương tiện kẹt cứng chờ lên cầu Rạch Miễu chiều mùng 4 Tết

Theo ghi nhận của PV, khoảng 16 giờ chiều 8-2, hàng ngàn phương tiện xe máy, xe tải, xe vận tải khách từ các tỉnh Miền Tây đã ồ ạt trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã khiến cho tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng.



Trên tuyến QL60 thuộc địa bàn huyện Châu Thành (Bến Tre) trong chiều 8-2 đã có nhiều lực lượng CSGT Công an tỉnh Bến Tre túc trực tại các điểm “nút thắt”, điều tiết giao thông.

Tại ngã tư An Khánh (huyện Châu Thành, Bến Tre) và khu vực chân cầu Rạch Miễu lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã ngăn từng đợt giao thông qua trạm thu phí và cầu Rạch Miễu khiến giao thông trên tuyến bị ùn ứ nghiêm trọng.



Hàng loạt phương tiện xếp hàng dài khu vực trạm thu phí Cầu Rạch Miễu

Cũng trong chiều cùng ngày, do lượng phương tiện trên tuyến QL60 quá đông, hàng loạt xe ô tô, xe vận tải khách các loại phải lưu thông vào đường tránh hướng về bến phà Rạch Miễu cũ để “né” kẹt xe đường lên cầu Rạch Miễu.

Tuy nhiên do phương tiện di chuyển quá đông, tình trạng ùn ứ giao thông kéo dài vẫn tiếp diễn trên tuyến đường tránh này. Càng về tối, lượng phương tiện càng đông, QL60 và cầu Rạch Miễu càng trở nên quá tải.



Ông Nguyễn Thành Đức – Phó giám đốc công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu cho biết, thực hiện chỉ đạo của CSGT Công an tỉnh Bến Tre, trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu đã xả trạm vào lúc 16 giờ 43 phút cùng ngày.



Dù có lệnh xả trạm nhưng nhân viên BOT cầu Rạch Miễu vẫn đi bộ bán vé thủ công cho hàng loạt phương tiện đến tối tại truyến đường tránh lên cầu Rạch Miễu



Nhiều tài xế không biết đang xả trạm nên vẫn mua vé

Theo ghi nhận của chúng tôi đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, càng về tối lượng phương tiện đổ dồn về cầu Rạch Miễu quá đông, dù chưa có lệnh thu phí trở lại nhưng nhân viên BOT Cầu Rạch Miễu (trạm phụ) vẫn đi bộ bán vé thủ công cho nhiều tài xế tại tuyến đường tránh hướng từ phà Rạch Miễu lên cầu Rạch Miễu.

Hoạt động bán vé thủ công này vẫn liên tục đến tối cùng ngày. Do không biết, nên tại đây nhiều tài xế vẫn chấp nhận mua vé để lên cầu Rạch Miễu.



Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Đức cho rằng, thực hiện chỉ đạo của CSGT Công an tỉnh Bến Tre, BOT Cầu Rạch Miễu đã xả đồng loạt tất cả các trạm để giải phóng phương tiện. Việc nhân viên trạm phụ vẫn bán vé cho nhiều tài xế là sai quy định. Ông Đức cho biết sẽ kiểm tra lại việc này nếu nhân viên nào vi phạm công ty sẽ kỷ luật nghiêm.

Chiều ngày 2-8, Thượng tá Võ Văn Nghĩa- Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, chiều mùng 4 Tết lượng phương tiện lưu thông về TP.HCM rất đông. Do tình trạng kẹt xe trên tuyến QL60 kéo dài nên Phòng CSGT Công an tỉnh đã yêu cầu Công ty BOT Cầu Rạch Miễu xả trạm vào chiều cùng ngày.

Đồng thời để giải tỏa phương tiện trên tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu, cũng trong chiều 8-2 CSGT Công an tỉnh Bến Tre đã kết hợp với CSGT Công an tỉnh Tiền Giang ngăn dòng xe từ phía Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu, cho lưu thông một chiều trên cầu nhằm giải tỏa phương tiện giao thông trên tuyến QL60, bị ách tắc giao thông phía bờ Bến Tre.

Theo dự báo, vào những ngày tới, số lượng phương tiện đổ về TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cao, tình trạng kẹt xe trên tuyến sẽ tiếp tục tiếp diễn. Hầu hết các tuyến QL60 (Bến Tre) và QL1 (Tiền Giang) đều có lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông.

Cầu Rạch Miễu nằm trên tuyến QL60 (nối hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang). Từ khi đưa vào hoạt động đến nay, cầu Rạch Miễu đã đáp ứng được nhu cầu giao thông của người dân. Tuy nhiên, từ khi cầu Hàm Luông và cầu Cổ Chiên đi vào hoạt động, giao thông trên tuyến quá tải, khiến tuyến QL60 và cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn tắc vào dịp lễ, Tết.