Cục Hàng không cho biết từ 4 giờ 25 phút sáng nay (18-2), sân bay Nội Bài có thể tiếp nhận máy bay và khai thác bình thường trở lại.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30, ngày 17-2, sương mù bao phủ nhiều nơi ở miền Bắc khiến một số sân bay khu vực này không tiếp nhận được máy bay hạ cánh. Thay vào đó, các máy bay phải hạ cánh xuống sân bay Vinh, Nội Bài, Cát Bi.

Đến 20 giờ 5, ngày 17-2, toàn bộ chuyến bay đến Nội Bài và một số sân bay tại khu vực phía Bắc phải đều chuyển hướng hạ cánh đi các sân bay khác như: Vân Đồn, Phú Bài, Đà Nẵng. Một số chuyến bay thậm chí buộc phải quay lại điểm xuất phát vì sương mù quá dày.

“Tại sân bay Nội Bài thời điểm trên tầm nhìn chỉ đạt từ 700 đến 800m, trần mây từ 50m - 60m, gió đông bắc tốc độ 1 đến 2m/giây…”- lãnh đạo Cục Hàng không cho hay.

Với thời tiết trên, từ 20 giờ đến 22 giờ 30 ngày 17-2, ngành hàng không ghi nhận có 11 chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải chuyển hướng tới sân bay khác hạ cánh. Tuy nhiên, các lực lượng mặt đất tại sân bay này vẫn sẵn sàng phục vụ các chuyến bay và hỗ trợ khách ngay sau khi đủ điều kiện tiếp nhận máy bay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, những ngày qua khu vực miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng do không khí lạnh di chuyển lệch đông, tạo đà cho đới gió đông bắc đưa ẩm từ biển vào. Nhiệt độ Hà Nội cao nhất lên 19, điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 15 độ C.