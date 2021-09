Bộ GTVT nói gì về việc tách Luật Giao thông đường bộ? Ngày 14-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ GTVT) cho biết dự thảo luật lần này là giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu QH theo dự thảo luật mà Chính phủ đã trình QH tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV nên phạm vi dự luật không có nhiều thay đổi. Về lý do vẫn tách luật, theo vị đại diện, đây là vấn đề lớn nên trong dự thảo, Bộ GTVT cũng nói rõ là tiếp thu ý kiến các đại biểu QH theo hướng: Kế thừa, hoàn thiện những chế định về bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB của Luật GTĐB năm 2008; hoàn thiện các nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB gắn với việc hoàn thiện các nội dung về GTĐB. “Tuy nhiên, Chính phủ sẽ có quyết định cuối cùng trước khi trình QH những vấn đề lớn…” - đại diện Vụ Pháp chế cho hay. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự án Luật Bảo đảm trật tự,

an toàn giao thông đường bộ Nguồn tin của PV cho biết ngày 23-8, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Pháp luật của QH, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu QH đối với dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đại biểu dự họp, ngày 10-9, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB kèm báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu QH khóa XIV về dự luật. Theo đó, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB không có nhiều thay đổi so với lần trình tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV, vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh. “Cụ thể, luật này quy định về bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB, bao gồm: Quy tắc GTĐB; phương tiện tham gia GTĐB; người điều khiển phương tiện GTĐB; tổ chức, chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết ùn tắc GTĐB; thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm và trách nhiệm pháp lý; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn GTĐB...” - nguồn tin cho hay.