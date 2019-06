Các tiêu chí để thiết kế công viên 23-9

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay, TP đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh thiết kế quy hoạch Công viên 23/9.

Theo đó, điều chỉnh thiết kế tổng thể phù hợp với các ngành, lĩnh vực: giao thông, văn hóa, xã hội, chống ngập, cây xanh, chiếu sáng…; giữ lại cây xanh có giá trị, trồng mới tối đa cây xanh tại các khu vực; giảm thiểu ô nhiễm, tiếng ồn; cân nhắc việc bố trí các công trình bên trên, tạo cảm giác thư giãn cho người dân và du khách khi đến công viên.

UBND TP cho hay, quy hoạch cũng cần đề xuất ứng dụng công nghệ thông minh, tự động hóa trong hoạt động điều hành, quản lý công viên; lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng, thông minh; thiết kế quy hoạch không gian ngầm, chi tiết các mặt cắt, thuyết minh chức năng các khu vực hầm.

Đồng thời, bố trí không gian cho hoạt động triển lãm, sinh hoạt văn hóa ứng dụng công nghệ hiện đại, có tính tương tác, sức thu hút cao tại khu C. Cần có giải pháp phù hợp, an toàn giao thông cho hoạt động của bến xe buýt; đảm bảo an toàn và an ninh trật tự vào ban đêm tại công viên; quy hoạch lại vòng xoay Quách Thị Trang và vòng xoay Cống Quỳnh phù hợp với tổng thể quy hoạch Công viên 23/9.

Các sở, ngành liên quan cần thực hiện nghiêm chủ trương chấm dứt, không tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại Công viên này.