Các tỉnh Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn gây ngập cục bộ

Ngày 16-10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có thông báo gửi Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa về việc ứng phó với mưa lớn.



Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 16 đến 19-10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, phổ biến từ 50-100 mm/24h, riêng khu vực phía nam Nghệ An, các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên có mưa phổ biển 80-150 mm/24h.



Mưa lớn gây ngây ngập sâu ở khối Đông Lâm, phường Hưng Dũng, TP Vinh sáng 16-10. Ảnh: ĐẮC LAM



Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; bằng mọi hình thức thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng, tránh.



Đối với khu vực miền núi, chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao, hộ dân sống ven sông, suối, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố, báo cáo chính quyền và thông tin đến người dân để chủ động phòng, tránh.



Đối với khu vực đồng bằng, kiểm tra, rà soát các khu vực trũng thấp, khu dân cư tập trung có nguy cơ ngập lụt và các địa bàn thường xuyên bị chia cắt; sẵn sàng phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản.



Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, sông, suối, khu vực đường giao thông bị ngập, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.



Kiểm tra, giám sát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là các hồ chứa nhỏ, công trình đang thi công, các công trình đã xảy ra sự cố do mưa lũ trong thời gian qua…