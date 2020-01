Cận cảnh buýt hai tầng mui trần ở TP.HCM

Cận cảnh buýt hai tầng tại Bưu điện TP.

Qua thời gian hoàn thiện thủ tục, ngày 15-1, buýt hai tầng mui trần phục vụ du lịch ở TP.HCM đã chính thức lăn bánh. Tuyến xe buýt này do Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam đầu tư, khi triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối du lịch.



Sẽ có 22 chuyến buýt mui trần hai tầng xuất phát mỗi ngày.



Chuyến xe này thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.



Nhiều du khách có mặt từ sớm.

Hành trình chạy xe của tuyến buýt này chỉ chạy quanh các tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3 đưa du khách thăm các địa điểm như dinh Độc Lập, các bảo tàng...

Trong đó, trong suốt hành trình hành khách có thể lên xuống thăm quan thoải mái, sau đó tiếp tục đi chuyến khác. Giá buýt hai tầng mui trần cho người lớn là 330.000 đồng/lượt, trẻ em 6-12 tuổi 250.000 đồng/lượt, trẻ dưới năm tuổi được miễn phí. Thời gian vận hành 30-35 phút/lượt, khung giờ xe chạy từ 9 giờ đến 17 giờ 45 hằng ngày.



Ghế phía trên tầng hai là ghế cứng.



Hành khách có thể lên xuống các địa điểm du lịch để thăm quan.



Vé lên xe buýt.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop of Việt Nam cho biết đơn vị đã đầu tư ở Hà Nội và TP.HCM là điểm đến tiếp theo. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư ở một số các tỉnh thành khác nữa. Trong đó, để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách, công ty sẽ huy động khoảng 22 xe xuất bến/ngày. Tại các điểm đón trả, công ty đã sơn kẻ vạch dừng đỗ và tiếp tục hoàn thiện các điểm dừng sắp tới.



Lễ cắt bằng khởi động tuyến buýt hai tầng







Khách thăm quan có thể đứng trên xe và chụp hình xuống các địa điểm



Xe đi qua Bưu điện trung tâm TP.HCM







Theo Sở GTVT TP.HCM tuyến xe buýt hai tầng sẽ phục vụ cho hoạt động du lịch. Xe buýt này có 63 chỗ, thiết kế hai tầng, tầng hai mui trần phù hợp cho du khách ngắm cảnh phố phường.





Trước đó, ở GTVT TP.HCM đã chấp nhận đề xuất của Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội tổ chức thí điểm xe buýt du lịch hai tầng mui trần. Sở đề nghị công ty điều chỉnh việc bố trí điểm đầu và cuối hành trình từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về vị trí Nhà hát TP vì mật độ phương tiện trên đường Nguyễn Huệ đông, không phù hợp với phương án đón trả khách tại đây.

Lộ trình cụ thể của buýt 2 tầng: Khởi hành tại đường Công xã Paris - đường Lê Duẩn - quay đầu đường Lê Duẩn - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Phùng Khắc Khoan - đường Trần Cao Vân - đường Võ Văn Tần - đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Tôn Thất Tùng - đường Phạm Ngũ Lão - đường Yersin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi - đường Hồ Tùng Mậu - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Huệ - đường Lê Thánh Tôn - đường Pasteur - đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàn Thuyên - đường Công xã Paris. Lộ trình thay thế (khi đường Nguyễn Huệ tổ chức sự kiện- Buổi tối Thứ 7, Chủ Nhật (19-22h00): Khởi hành tại đường Công xã Paris (Bưu điện Trung tâm thành phố) - đường Lê Duẩn - quay đầu đường Lê Duẩn (Bảo Tàng lịch sử VN, Thảo Cầm Viên) - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Phùng Khắc Khoan - đường Trần Cao Vân -đường Võ Văn Tần (Bảo tàng chứng tích chiến tranh) - đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Tôn Thất Tùng - đường Phạm Ngũ Lão (Khu Phố đi bộ Bùi Viện, Pham Ngũ Lão) - đường Yersin - đường Trần Hưng Đạo - đường Hàm Nghi (Chợ Bến Thành) - đường Hàm Nghi (Tòa Nhà Bitexco - Skydeck) - đường Hồ Tùng Mậu - đường Tôn Đức Thắng (Buýt đường sông, Tượng Trần Hưng Đạo) - đường Hai Bà Trưng -đường Lê Thánh Tôn - đường Pasteur - đường Lê Duẩn (Dinh Độc Lập) - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Hàn Thuyên - đường Công xã Paris (Bưu Điện Trung tâm thành phố).