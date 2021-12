Ngày 2-12, Hà Nội chính thức đưa vào khai thác thương mại tuyến xe buýt điện đầu tiên. Tuyến xe có số hiệu E03 chạy qua các tuyến đường trung tâm, kết nối phía Đông và phía Tây thành phố với 15 điểm dừng (Mỹ Đình - Khu đô thị Ocean Park).





Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập Đoàn Vingroup, cho biết VinBus hoạt động phi lợi nhuận với mục tiêu góp phần tham gia xây dựng mạng lưới giao thông công cộng xanh, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường.





Các tuyến của VinBus đều nằm trong hệ thống giao thông công cộng chung của TP, kết nối các khu vực đông dân cư và các điểm như trường học, bến xe, khu đô thị, khu vui chơi giải trí, các điểm trung chuyển xe buýt lớn cũng như tuyến đường sắt đô thị 2A.





VinBus áp dụng chính sách giá vé chung của các tuyến xe buýt thành phố, giá vé lượt từ 7.000-9.000 đồng, vé tháng từ 55.000-200.000 đồng; miễn phí người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo…





Các tuyến xe buýt điện với nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến, hệ thống vé điện tử văn minh hiện đại đánh dấu một bước phát triển mới của mạng lưới xe buýt Thủ đô.





Khi mua vé trực tiếp trên xe buýt điện VinBus, hành khách có thể lựa chọn sử dụng thẻ chip nội địa không tiếp xúc từ các ngân hàng.







Xe buýt điện VinBus hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ôtô điện thông minh của VinFast hiện nay như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn, wifi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình...





Trong tháng 12, VinBus sẽ triển khai thêm tuyến E05 với lộ trình Long Biên- KĐT Ocean Park. Tần suất hoạt động của các tuyến từ 15-20 phút/chuyến, hoạt động xuyên suốt từ 5 giờ sáng đến 21 giờ đêm hàng ngày.





Đây là mẫu xe thông minh đầu tiên của Việt Nam, sử dụng năng lượng sạch, không khí thải, không gây ô nhiễm tiếng ồn, di chuyển êm ái mang lại cho hành khách sự thoải mái, khắc phục hiện tượng say xe hay khó chịu trong suốt hành trình