Ngày 24-1 Đoàn công tác của Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia đã đến làm việc và kiểm tra tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM và Bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất.



ng Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM giới thiệu hệ thống camera giám sát hiện đại. Ảnh: ĐT.

Tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM cho biết với hệ thống camera giám sát hiện đại có thể đo đếm phương tiện lưu thông trên đường được lắp đặt ở hầu hết các khu vực, nút giao thông trọng điểm của TP.

Qua hệ thống giám sát, Trung tâm có thể đưa ra các dự báo về tình hình giao thông. Từ đó, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý, giải quyết các sự cố, khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ùn ứ.

Đặc biệt, trong cao điểm Tết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn TP tăng cao, nhất là các tuyến đường xung quanh khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái, các bến xe nhà ga, các nút giao thông ở các cửa ngõ ra vào TP…



Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong cao điểm Tết. Ảnh: ĐT.

Theo đó khi có tình hình giao thông diễn biến phức tạp, Trung tâm sẽ thông tin và phối hợp với các Tổ phản ánh ứng nhanh với sự tham gia của nhiều lực lượng như CSGT, Thanh tra giao thông Sở GTVT, công an các quận, huyện, TP Thủ Đức…sẽ nhanh chóng giải tỏa, phân luồng, điều hòa giao thông nhằm tạo điều kiện cho người dân, và các phương tiện đi lại an toàn và thông suốt.

Tiếp đó, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã đến kiểm tra công tác phục vụ hành khách gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bến xe Miền Đông.



Đoàn kiểm tra làm việc tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: ĐT.

Thông tin với đoàn công tác, đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tình hình hành khách đi lại tại bến trong dịp Tết năm nay giảm mạnh. Đến thời điểm hiện tại (ngày 24-1), lượng hành khách chỉ đạt khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT TPHCM không để hành khách nào thiếu xe về quê đón Tết và đảm bảo cho hành khách đi lại được thuận tiện, bến xe Miền Đông cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải chủ động xây dựng các kế hoạch phục vụ hành khách.

Ngoài ra, Bến xe cũng đã chuẩn bị xe tăng cường để phục vụ hành khách. Nên hành khách không lo phải thiếu xe về quê.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia lưu ý bên cạnh phục vụ hành khách đi lại tốt nhất trong dịp Tết Nguyên đán thì bến xe cần chú trọng công tác phòng chống dịch trong hoạt động giao thông vận tải, tuân thủ thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của ngành y tế.

Ông Hùng đánh giá qua kiểm tra, các đơn vị đều thực hiện tốt. Bến xe Miền Đông cũng có những ứng dụng công nghệ để thực hiện khai báo y tế cũng như giám sát sức khỏe hành khách ra vào bến.



Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các đơn vị có phương án hỗ trợ người dân đi xe cá nhân. Ảnh: ĐT.

Ông Hùng yêu cầu bến xe cần lưu ý hành khách khai báo y tế theo đúng quy định, khai báo thống nhất trên ứng dụng PC- COVID. Đồng thời, cần tránh việc khai báo bằng giấy vừa mất thời gian cho hành khách vừa gây khó trong việc quản lý, giám sát.

Ông Hùng cho biết hiện nay nhiều người dân chọn phương tiện cá nhân để di chuyển về quê. Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có kế hoạch, chỉ đạo chung cho Sở GTVT, Ban An toàn giao thông các tỉnh, TP tiếp tục thực đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng phải chủ động các phương án hỗ trợ người dân.

Đặc biệt đối với những người di chuyển bằng phương tiện xe mô tô, xe máy với cự ly dài, cần được hỗ trợ về điều kiện nghỉ ngơi, thức ăn và nước uống dọc đường. Từ đó để đảm bảo sức khỏe cũng như đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình di chuyển.