Cần Thơ bất ngờ đón cơn mưa đầu tiên từ sau tết Nguyên đán

Sáng 13-4, trên địa bàn TP Cần Thơ bỗng nhiên xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ. Đa số bà con đều cảm thấy vui mừng vì cơn mưa làm cho không khí dịu mát hơn nhiều ngày trước đó.



Khoảng 8 giờ 30 sáng 13-4, một số nơi ở TP Cần Thơ xuất hiện cơn 'mưa vàng' giải nhiệt kéo dài hàng giờ. Ảnh: CHÂU ANH

Theo chị Nguyễn Thanh Phương (ngụ quận Cái Răng), khoảng 8 giờ 30, trong lúc chị chuẩn bị đi mua thực phẩm thì mây đen kéo đến và sau đó mưa lớn.

“Từ sau Tết nguyên đán, đây thật sự là cơn mưa đúng nghĩa là cơn mưa vàng giải nhiệt. Cơn mưa khá nặng hạt làm bớt cái nóng kéo dài suốt nhiều ngày qua, không khí mát mẻ, dễ chịu hơn” – chị Phương nói.

Tại một số địa phương của tỉnh Hậu Giang, như thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A), thị xã Ngã bảy sáng 13-4, cũng xuất hiện mưa. Tuy nhiên, cơn mưa nhỏ, đủ ướt đường chứ chưa làm dịu thời tiết.

“Hôm nay mây đen nhiều, người dân cũng mong có mưa cho mát, nhưng sáng nay mưa không lớn, mưa chút xíu là tạnh. Nhưng có mưa thời tiết cũng đỡ hơn” – một người dân Hâu Giang thông tin thêm.



Một số nơi ở tỉnh Hậu Giang cũng đã xuất hiện mưa, tuy nhiên không lớn và không kéo dài. Ảnh: CHÂU ANH

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ thông tin sáng nay mây đối lưu đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long,...gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong những giờ tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển thêm gây ra mưa rào, dông cho các khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, mưa to và có thể mở rộng sang khu vực lân cận khác như phía bắc TPHCM, Cần Thơ, Hậu Giang,.... Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.