Liên quan đến việc buông lỏng quản lý để hình thành các KDC trái phép trên địa bàn, đến nay có hàng chục cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của quận Bình Thủy bị kỷ luật. Trong đó, có một phó chủ tịch UBND quận và sáu người khác bị truy tố tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. “Lãnh trái đắng” khi mua đất các khu dân cư tự phát Anh LAV (quê Trà Vinh) kể sau nhiều năm lên TP Cần Thơ sinh sống và làm việc, bản thân anh cũng muốn có chỗ ở ổn định để an tâm công tác. Cách đây khoảng ba năm, anh được giới thiệu và mua hai nền nhà ở phường An Thới (quận Bình Thủy). Theo anh V, qua tìm hiểu, khu đất anh mua có một chủ đầu tư mua đất vườn (đất trồng cây lâu năm), sau đó san lấp mặt bằng và phân lô, bán nền cho người có nhu cầu. “Toàn bộ khu này khoảng 44 nền, theo tìm hiểu, những người mua đa số là cán bộ, công chức nên tôi mua hai nền. Lúc mua bán thì cho sang tên chuyển nhượng, tuy nhiên khi tôi mua xong địa phương lại không cho chuyển mục đích sử dụng đất thành thổ cư” - anh V bức xúc. Do bức xúc về nhà ở nên anh V đã tự bỏ tiền xây dựng trên phần đất đã mua hai căn nhà cấp 4, thế nhưng trong lúc đang xây dựng, phía chính quyền phường An Thới đã lập biên bản yêu cầu anh tháo dỡ. “Mua đất rồi đầu tư gần 1 tỉ đồng nhưng vẫn phải ở nhà trọ, hiện giờ tôi đã về quê sinh sống và bỏ phế phần đất đã mua” - anh V cho biết.