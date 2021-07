Hơn 600 hộ dân không được mua điện trực tiếp Ngoài ra, cử tri ở tại dự án khu dân cư do Công ty 8 làm chủ đầu tư kiến nghị được mua điện trực tiếp để sử dụng. Theo đó, UBND TP cho biết, Khu dân cư Lô số 49 thuộc Khu Đô thị mới Nam Sông Cần Thơ do Công ty 8 làm chủ đầu tư đã bàn giao khu C (Block B và K) cho điện lực quản lý từ năm 2016 và bán điện trực tiếp cho người dân theo đúng biểu giá quy định của nhà nước. Tại các khu A, B và D thì công ty này chưa bàn giao cho Điện lực Cái Răng quản lý nên ngành điện chưa bán trực tiếp cho các hộ dân. Hiện tại, Công ty 8 ký hợp đồng mua bán điện với Điện lực Cái Răng qua hai hệ thống đo đếm điện năng và gián tiếp bán điện lại cho người dân (khoảng 670 hộ). Qua làm việc, công ty báo không còn đủ năng lực tài chính để đầu tư hệ thống điện ngầm theo phê duyệt của UBND TP. Trong thời gian qua công ty đã thực hiện các thủ tục để thực hiện bán đấu giá khoản nợ để giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án. “UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi, tham mưu đề xuất phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án này để đảm bảo quyền lợi cho người dân, trong đó có việc đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt” – báo cáo nêu.