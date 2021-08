Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh cũng miễn, giảm giá nước sinh hoạt UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã ra Quyết định hỗ trợ miễn, giảm giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, định mức sử dụng nước được miễn, giảm tối đa 16 m3/hộ/tháng, trường hợp khối lượng nước sạch sử dụng từ 17 m3/hộ/tháng trở lên, được tính miễn, giảm 16 m3/hộ/tháng. Những người được miễn giảm là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, sử dụng nước do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp. UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản thống nhất cho các Công ty CP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Nước AquaOne Hậu Giang, Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, giảm 5% tổng số tiền nước trước thuế và phí bảo vệ môi trường. Thời gian giảm trong hai kỳ hóa đơn tháng 9 và tháng 10-2021. Đối tượng được giảm là tất cả các khách hàng đang sử dụng nước sạch sinh hoạt của các công ty trên. UBND tỉnh Trà Vinh cũng có văn bản thống nhất giảm 10% giá tiêu thụ nước sinh hoạt cho người dân trong ba tháng 8, 9, 10-2021.