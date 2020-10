Cao tốc Bến Lức – Long Thành tiếp tục gặp khó khăn

Bộ GTVT vừa thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết nhiệm kỳ khóa 13, trong đó, nêu rõ khó khăn dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Hiện dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, đạt khoảng 78,19% sản lượng, chậm 17,20%. Các hạng mục chậm thuộc gói thầu sử dụng vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và đoạn sử dụng vốn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).



Cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Nguyên nhân, theo Bộ GTVT do vốn nước ngoài bị dừng vì các thủ tục đầu tư như hiệp định vay và thời gian thực hiện dự án chưa được điều chỉnh, bởi phía Việt Nam chưa xác định được cơ quan chủ quản, cấp quyết định đầu tư (do VEC chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Còn dự án sử dụng vốn JICA chậm do vốn đầu tư công từ năm 2019 chưa được bố trí cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC- chủ đầu tư dự án).

Để tháo gỡ vướng mắc trên, Bộ GTVT đã trình và được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, Bộ GTVT điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31-12-2003, thay vì hoàn thành trong năm 2020.

Cạnh đó, Bộ Tài chính chủ trì báo cáo, trình Chính phủ, Chủ tịch nước chấp thuận gia hạn các hiệp định vay và gửi Công thư đề xuất ADB gia hạn thỏa thuận tài trợ khung 0053-VIE và hiệp định vay 3391-VIE, đến ngày 31-12-2023.

“Dù các vướng mắc của dự án về thẩm quyền cấp quyết định đầu tư về duyệt điều chỉnh chủ trương, dự án đầu tư và điều chỉnh hiệp định vay ADB đã cơ bản được giải quyết, nhưng các vướng mắc về mặt bằng, vốn vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, Bộ GTVT đã có báo cáo, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính tháo gỡ vướng mắc về vốn đối ứng, vốn nước ngoài và giao vốn cho dự án để thực hiện..."- Bộ GTVT cho hay.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành được khởi công tháng 7-2014, dài 47km, đi qua các tỉnh Long An, TP.HCM và Đồng Nai. Đây là dự án đường bộ cao tốc dài và lớn nhất miền Nam, kế hoạch thông xe ban đầu vào cuối năm 2018, sau đó được lùi đến 2020.