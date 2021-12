Cao tốc TP.HCM - Trung Lương nối TP.HCM, Long An, Tiền Giang dừng thu phí từ năm 2019 làm lượng xe tăng đột biến khiến nhiều vị trí mặt đường hư hỏng. Do đó, hơn một năm qua Cục Quản lý đường bộ (QLĐB) IV (Bộ GTVT) đã khắc phục hư hỏng, tạo mặt đường an toàn cho xe lưu thông.

Nhiều vị trí bong tróc đã láng nhựa

Theo thông tin từ Cục QLĐB IV, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng xe đi lại trên các tuyến quốc lộ, cao tốc khu vực phía Nam giảm, không xảy ra ùn tắc. Sau khi các tỉnh đồng loạt triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, lưu lượng xe đang tăng dần, hiện đạt khoảng 60%-70% so với quý II năm nay.

“Trong thời gian giãn cách cũng như sau giãn cách có khoảng 100 kỹ sư, công nhân được duy trì tại công trường. Các vị trí được sửa chữa xong sẽ thu dọn máy móc và thiết bị ngay để đảm bảo an toàn cho xe lưu thông” - đại diện cục này cho biết.

Đối với các đoạn mặt đường bị bong tróc, đơn vị thi công cào bóc mặt đường cũ dày 2,2 cm và thi công lớp phủ bê tông nhựa siêu mỏng.



Cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được sửa chữa xong, tạo thuận lợi cho các xe lưu thông. Ảnh: THU TRINH

Đối với các đoạn mặt đường bị rạn nứt mai rùa, xuất hiện các vết nứt dọc theo chiều xe chạy cũng được đơn vị thi công cào bóc mặt đường cũ dày trung bình 7,2 cm. Sau đó tưới dính bám bằng nhựa lỏng RC-70 và thi công lớp phủ bê tông nhựa siêu mỏng.

Theo Cục QLĐB IV, nhà thầu thi công đáp ứng đủ năng lực thực hiện gói thầu về nhân lực, vật tư, thiết bị. . . Các đơn vị liên quan cũng bám sát hiện trường tổ chức điều hành thi công một cách hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối.

Sau khi trải nhựa, đơn vị thi công sơn hoàn trả vạch báo hiệu đường bộ bằng sơn dẻo nhiệt phản quang theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra còn gắn đinh phản quang, khoảng cách 6 m/đinh trên vạch sơn phân chia giữa làn xe chính và làn dừng khẩn cấp.

Nỗ lực thi công sớm hơn 45 ngày

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục QLĐB IV, cho biết hiện nay xe được chạy thông suốt trên các làn đường cao tốc thay vì trước đó trên tuyến bị chặn bớt mỗi chiều một làn để thi công sửa chữa.

Đây là giai đoạn 2, khắc phục các đoạn hư hỏng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sau khi tuyến dừng thu phí từ đầu năm 2019.

Theo ông Thành, tính đến thời điểm này đơn vị đã hoàn thành dự án sớm hơn 45 ngày so với kế hoạch. Đó là kết quả nỗ lực của Cục QLĐB IV, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và đơn vị thí nghiệm hiện trường.

Đồng thời, đơn vị cũng nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành các địa phương TP.HCM, Long An, Tiền Giang để thi công trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19.