Cấp thiết đưa đường hầm Hải Vân 2 vào vận hành

Khoảng 0 giờ 30 phút sáng 15-10, tại đường dẫn phía Nam vào hầm Hải Vân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ và khoảng 20 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo nhận định ban đầu là do xe khách vượt xe cùng chiều, lấn sang làn đường ngược chiều gây tai nạn.



Khi phát hiện sự cố, đơn vị quản lý vận hành (QLVH) hầm Hải Vân đã triển khai ngay bộ phận cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường, cho xe cứu thương của đơn vị đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Ông Lê Châu Thắng, Giám đốc Xí nghiệp QLVH hầm Hải Vân, cho biết để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, tránh ùn tắc do vụ tai nạn, Ban Quản lý đã cho mở tạm thời thông xe một chiều trên tuyến đường dẫn mới của hầm Hải Vân 2 (dự án này chưa đưa vào vận hành, khai thác).

“Đến 5 giờ 48 phút, đơn vị đã kéo các xe tai nạn, giải phóng hiện trường, cho thông xe qua hầm trở lại theo tuyến đường hầm Hải Vân 1 và đóng tuyến đường dẫn hầm Hải Vân 2” - ông Thắng nói.



Ống hầm 2 cần sớm được đưa vào vận hành để đảm bảo giao thông qua đèo Hải Vân an toàn, thông suốt.

Nhiều năm qua, Ban QLVH hầm đã ứng trực, giải quyết rất nhiều sự cố và tai nạn giao thông, có những sự cố “giải cứu” chỉ tính bằng phút. Theo nhận định của các chuyên gia giao thông, vấn đề bức thiết là phải sớm có ống hầm 2 được đầu tư hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Bộ GTVT cũng đã đánh giá việc triển khai giai đoạn 2 của dự án sẽ góp phần đảm bảo năng lực vận hành, khai thác hầm Hải Vân trong thời gian tới, đặc biệt trước đà tăng trưởng lưu lượng phương tiện 10-15%/năm. Đồng thời ngăn ngừa tình trạng quá tải ở ống hầm Hải Vân 1 hiện nay, đồng thời đồng bộ quy mô 4 làn xe trên toàn tuyến QL1.

Tuy nhiên, qua trao đổi với lãnh đạo nhà đầu tư và Bộ GTVT thì hiện nay Dự án đang gặp phải khá nhiều vướng mắc về nguồn vốn. Rất có thể hầm Hải Vân 2 hoàn thành xong nhưng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì những bất cập này.



Vừa qua, Bộ GTVT đã phối hợp với nhà đầu tư thực hiện rà soát tổng thể phương án tài chính, những cam kết trong hợp đồng dự án và phân tích đầy đủ về cơ sở pháp lý cần thiết cho các giải pháp đề xuất. Bộ cũng lấy ý kiến của Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ngân hàng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp với thường trực chính phủ để sớm thống nhất, xử lý khó khăn vướng mắc cho dự án. Nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.