Cháy rừng- Nỗi lo của những người truyền tải điện

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) xung quanh vấn đề này.





.Thưa ông, gần đây liên tiếp xảy ra vụ cháy rừng đã ảnh hưởng và có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia. Xin ông cho biết, nếu cháy rừng khu vực hành lang thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia như thế nào?

+ Ông Lưu Việt Tiến: Cháy rừng gần khu vực hành lang đường dây 220, 500 kV, có nguy cơ gây sự cố cho đường dây là rất cao, đám cháy thảm thực vật phía dưới cũng như cây cao trong và ngoài hành lang gây khói bụi kết hợp gió có thể xảy ra sự cố ngắn mạch pha- đất, pha- pha làm tách đường dây ra khỏi vận hành, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện và an toàn vận hành lưới điện, ảnh hưởng đến phương thức vận hành hệ thống điện.

.EVNNPT đã và đang triển khai các biện pháp gì trước thực trạng này?

+ EVNNPT đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, không đốt nương, rẫy trong và gần hành lang an toàn đường dây; phối hợp với chính quyền, công an, quân đội địa phương tổ chức phòng, ngừa và xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Qua kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định. Sự cố vừa qua do các đám cháy xuất phát từ ngoài hành lang nhưng thời tiết nắng nóng, khô hanh kèm theo gió Tây nam rất mạnh nên đám cháy lan nhanh vào khu vực đường dây gây sự cố. Đây là sự cố bất khả kháng, EVNNPT đã chỉ đạo Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tập trung lực lượng phối hợp với lực lượng chữa cháy địa phương để hạn chế thiệt hại do cháy gây ra. Các đám cháy trên tuy rất lớn nhưng do đã thực hiện tốt công tác ngăn chặn nên không gây thiệt hại về thiết bị và đường dây đã được đóng điện trở lại ngay trong chiều và tối ngày 28-6.

. Nếu hệ thống truyền tải điện Bắc – Nam bị sự cố, làm mất năng lực truyền tải điện từ miền Bắc vào miền Nam, điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đảm bảo điện các tỉnh miền Nam cũng như thiệt hại đến nền kinh tế, thưa ông?

+ Nếu sự cố kéo dài đường dây 500kV Bắc – Nam sẽ gây mất sản lượng cung cấp cho miền Trung và miền Nam (trung bình khoảng 1 tỉ kWh/tháng theo sản lượng truyền tải Bắc-Trung 6 tháng đầu năm 2019).

Về thiệt hại kinh tế, ngay khi sự cố gây nhảy đường dây sẽ làm mất một lượng công suất và điện năng cung cấp cho miền Nam. Việc huy động nguồn miền Nam để bù đắp phần thiếu hụt do sự cố đường dây có thể phải huy động các tổ máy chạy dầu làm tăng chi phí sản xuất điện của EVN.

. Trong phương án vận hành của mình, EVNNPT có tính đến trường hợp cháy rừng hoặc mưa bão làm hệ thống truyền tải điện Bắc – Nam bị chia cắt không? Và nếu bị chia cắt giải pháp để khắc phục nhanh sự cố là gì?

+ Trong quá trình vận hành, EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị có các phương án vận hành cụ thể trên lưới và có giả định các tình huống sự cố cho từng đường dây. Ngoài ra, hệ thống đã được trang bị các hệ thống bảo vệ sa thải phụ tải, sa thải nguồn, sa thải đặc biệt để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, hạn chế tối đa mức độ, phạm vi gián đoạn cung cấp điện phụ tải và khôi phục nhanh việc cấp điện cho phụ tải.





EVNNPT vận hành hệ thống truyền tải điện và xử lý sự cố theo quy trình xử lý sự cố hệ thống điện (Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chỉ huy xử lý sự cố) nhằm đảm bảo vận hành an toàn và khôi phục nhanh lưới điện sau sự cố.

. Trong thời gian tới, EVNNPT đề ra giải pháp gì để nâng cao ý thức người dân gần khu vực đường dây truyền tải điện đi qua.

+ EVNNPT đã có văn bản yêu cầu các Công ty Truyền tải điện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng để tuyên truyền, chấp hành và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới truyền tải điện.

Đồng thời, người dân và chính quyền địa phương nếu phát hiện cháy rừng có nguy cơ ảnh hưởng tới đường dây phải thông báo ngay cho các đơn vị truyền tải điện để chủ động đề nghị giảm tải hoặc cắt các đường dây có nguy cơ bị sự cố trong khu vực cháy rừng. Các đơn vị truyền tải điện tăng cường trực 24/24 tại các vị trí gần đám cháy hoặc có nguy cơ cháy cao để hướng dẫn, cảnh báo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn phòng chống cháy.