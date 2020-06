(PL)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày 23 đến 24-6, ở Bắc bộ và Trung bộ trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.