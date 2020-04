Chính phủ đồng ý giảm 10% tiền điện cho doanh nghiệp

EVN lý giải hóa đơn điện tăng cao Những ngày qua, nhiều khách hàng nhận hóa đơn tiền điện tháng 3 bất ngờ bởi hóa đơn tăng cao so với các tháng trước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lý giải nguyên nhân về vấn đề này. Theo EVN, tiền điện của khách hàng tăng trong kỳ hóa đơn tháng 4 là hiện tượng có tính quy luật thời tiết hằng năm. Ở nhiều khu vực, nhất là ở phía Nam, thời tiết tháng 3 bắt đầu nắng nóng. Do vậy, khách hàng sử dụng nhiều thiết bị làm mát nên tiêu thụ nhiều điện, nhất là máy lạnh. Bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng nên càng tốn nhiều điện hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của COVID-19, học sinh nghỉ học dài ngày, người dân hạn chế ra đường, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội nên việc sử dụng điện sinh hoạt cũng tăng nhiều hơn. Theo đó, các đơn vị điện lực đã thông tin lưu ý khách hàng khi điện năng tiêu thụ tăng cao so với tháng trước. Để khách hàng chủ động kiểm tra việc sử dụng điện của mình, ngành điện đã ghi chú trong thông báo tiền điện, thực hiện phúc tra chỉ số công tơ do bộ phận độc lập thực hiện với 100% hóa đơn có mức tăng trên 30%, trước khi phát hành tới khách hàng. Các công ty điện lực cũng tăng cường lực lượng điện thoại viên để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách hàng. Khi nhận được thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về hóa đơn tiền điện, trong vòng 24 giờ điện lực sẽ cử nhân viên gặp gỡ, phối hợp cùng khách hàng đối soát chỉ số đồng hồ, lượng điện tiêu thụ trong kỳ, hóa đơn tiền điện.