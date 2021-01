Chính thức ban hành giá vé phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM vừa chính thức thông qua, ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Trong đó, giá vé giữ nguyên theo đề xuất của Sở GTVT TP.

Hành khách đi xe máy mức giá tối đa là 70.000 đồng/người. Đối với xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy là 50.000 đồng/xe.

Ô tô 4 chỗ, ô tô bán tải, ô tô dưới 7 chỗ: 350.000 đồng/xe.

Ô tô từ 7 đến dưới 20 chỗ ngồi: 450.000 đồng/xe.

Ô tô từ 20 đến 26 chỗ ngồi: 600.000 đồng/xe.

Ô tô từ 26 chỗ ngồi: 800.000 đồng/xe.

Xe tải dưới 3 tấn: 400.000 đồng/xe.

Xe tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn: 600.000 đồng.

Xe tải từ 5 tấn đến dưới 8 tấn: 750.000 đồng/xe.

Xe tải trên 8 tấn: 1 triệu đồng/xe.

Theo Sở GTVT TP, mức giá vé được xây dựng trên cơ sở so sánh với giá dịch vụ của phà Bình Khánh (dựa trên km thực tế). Tuy nhiên, mức giá này chưa tính tới yếu tố phà do ngân sách Nhà nước đầu tư bởi chi phí sửa chữa lớn hàng năm do ngân sách TP đảm bảo.



Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: ĐT.

UBND TP yêu cầu Sở GTVT có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị quản lý phà biển là Công ty TNHH MTV Quốc Chánh tổ chức thông báo thu giá dịch vụ sử dụng phà không vượt quá mức giá tối đa quy định.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo cân đối với mức giá dịch vụ sử dụng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu ở hai đầu tuyến trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Quốc Chánh có trách nhiệm quy định giá cụ thể dịch vụ sử dụng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu không quá mức giá tối đa quy định.

Trong thời gian vận hành phà biển chậm nhất là 12 tháng, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng phà biển theo quy định gửi Sở GTVT có ý kiến. Sau đó, Chủ đầu tư gửi phương án này cho Sở Tài chính thẩm định và trình UBND TP điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu.