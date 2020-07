Chốt vị trí xây cầu Phước An nối Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai

Ngày 22-7, Bộ GTVT có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa- Vũng Tàu về vị trí xây dựng cầu Phước An (cuối đường liên cảng Cái Mép- Thị Vải, nối Bà Rịa- Vũng Tàu và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai-PV).

Theo đó, tại buổi họp Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã nghe đại diện hai tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và đơn vị tư vấn trình bày báo cáo, đề xuất các phương án về vị trí xây dựng cầu Phước An. Bên cạnh đó còn có ý kiến của thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn và các đơn vị dự họp (lãnh đạo vụ, cục, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng…).

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của lãnh đạo hai tỉnh, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận: Dự án cầu Phước An là dự án thành phần thuộc dự án đường liên cảng Cái Mép- Thị Vải với chiều dài là 21,3 km từ cảng Cái Mép Hạ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tới cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,4 km).

Dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự kết nối giữa đường Liên cảng Cái Mép- Thị Vải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực (cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây). Qua đó kết nối toàn bộ Nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.



Đồng thời dự án cũng góp phần giải tỏa ùn tắc giao thông, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 và các tuyến đường khác. Do vậy, việc hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để sớm thực hiện công tác đầu tư dự án cầu Phước An cần khẩn trương được thực hiện.



Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu trình bày với đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi khảo sát thực tế vị trí dự kiến xây cầu Phước An, tháng 5-2020. Ảnh: TK

Do đó, Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc với phương án lựa chọn vị trí xây dựng cầu Phước An theo thống nhất của hai tỉnh. Cụ thể là phương án tim cầu cách mép cảng Phước An (Đồng Nai) khoảng 150 m về phía thượng lưu so với ranh đất cảng Phước An, đảm bảo hành lang an toàn công trình tối thiểu 150 m theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn chỉnh dự án cần nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo giao thông thủy trên sông Thị Vải và các nhánh sông kết nối tại vị trí cầu Phước An.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện các thủ tục thỏa thuận vị trí xây dựng cầu Phước An nêu trên, có văn bản thống nhất và gửi Bộ GTVT xem xét.

Văn bản kết luận cuộc họp của Bộ GTVT khẳng định: “Đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp và hỗ trợ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục chuẩn bị chủ trương đầu tư dự án. Nếu không có sự phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ của tỉnh Đồng Nai thì dự án rất khó hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư”.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng giao Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với hai địa phương và đơn vị tư vấn rà soát, xem xét và giải quyết các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền…