Chủ đầu tư thừa nhận quần thể sân golf Thiên An thiếu thủ tục

Ngày 30-5, tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) đã diễn ra lễ khởi công quần thể sân golf Thiên An do Công ty cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư. Buổi lễ có sự xuất hiện của nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND thị xã Hương Thủy, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành. Điều đáng nói, dự án này khởi công khi chưa hoàn thiện đủ hồ sơ pháp lý.



Tỉnh yêu cầu kiểm tra dự án

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết vừa có văn bản gửi Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, UBND thị xã Hương Thủy và Công ty cổ phần Thiên An về việc khởi công công trình sân golf tại phường Thủy Dương khi chưa đảm bảo thủ tục.

Theo đó, công văn của UBND tỉnh nêu rõ: Việc Công ty cổ phần Thiên An tổ chức khởi công công trình dự án khu quần thể sân golf Thủy Dương là chưa đảm bảo đầy đủ thủ tục cơ sở pháp lý theo quy định. Tỉnh yêu cầu công ty không được phép tổ chức thi công thực hiện dự án khi chưa đảm bảo thủ tục.

Công văn cũng yêu cầu Sở Xây dựng và UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án này, đồng thời tổ chức xử lý vi phạm theo quy định nếu có.

Trước đó, ngày 26-5, Sở KH&ĐT đã có văn bản gửi UBND tỉnh. Nội dung văn bản thể hiện dự án khu quần thể sân golf và dịch vụ đi kèm do Công ty cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 10-10-2007. Sau đó, Sở KH&ĐT đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ hai với các nội dung: Diện tích dự án khoảng 78,3 ha, tổng vốn đầu tư 267 tỉ đồng, tiến độ thực hiện diễn ra hai giai đoạn, hoàn thành dự án vào quý III-2018.

Cũng theo công văn này, vào ngày 25-1-2018, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có công văn chưa xem xét đề xuất giãn tiến độ dự án. Sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp, trên cơ sở báo cáo của nhà đầu tư, ngày 14-12-2019, tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe công ty báo cáo. Sau đó, tỉnh đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép công ty thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu quần thể sân golf và dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, đến nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Dự án cũng chưa được UBND tỉnh cho phép điều chỉnh tiến độ.

Ngoài ra, theo tinh thần buổi làm việc ngày 23-4-2020 giữa Sở KH&ĐT và Công ty cổ phần Thiên An thì công ty cam kết sẽ làm việc với các cổ đông để có phương án xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị trong nội bộ công ty, báo cáo kết quả về tỉnh và sở trong tháng 5-2020. Tuy nhiên, đến ngày 26-5, sở vẫn chưa nhận được thông báo kết quả của công ty.

Do vậy, trong văn bản của Sở KH&ĐT đã nhấn mạnh việc công ty dự kiến tổ chức lễ khởi công ngày 29-5 là chưa phù hợp với quy định hiện hành.



Một góc dự án sân golf Thiên An. Ảnh: N.DO

Đại diện công ty nói gì?

Ngày 3-6, trao đổi với PV qua điện thoại, đại diện Công ty cổ phần Thiên An, chủ đầu tư dự án thừa nhận công ty hiện đang thiếu một số thủ tục pháp lý về dự án quần thể sân golf Thiên An.

“Hôm 30-5, công ty chỉ tổ chức lễ tái động thổ để lấy ngày. Vì dự án đã có phê duyệt từ các cơ quan chức năng từ trước nên việc tổ chức lễ lấy ngày và giới thiệu với quan khách là đúng quy trình, hoàn toàn hợp pháp” - người này nói.

Đại diện công ty cho biết thêm, việc tổ chức lễ và các lãnh đạo đến ủng hộ là sự quan tâm của lãnh đạo đến các doanh nghiệp, ủng hộ doanh nghiệp đầu tư để phát triển địa phương sau đại dịch COVID-19. Đây là một khích lệ rất lớn mà Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp sau mùa đại dịch.

Trả lời câu hỏi của PV là trước khi lễ khởi công diễn ra, Sở KH&ĐT có văn bản thông báo về việc công ty này chưa đủ hồ sơ pháp lý nên “việc công ty dự kiến tổ chức lễ khởi công ngày 29-5 là chưa phù hợp với quy định hiện hành” thì người đại diện công ty cho biết: “Công ty có giấy phép quy hoạch từ lâu, Sở KH&ĐT nói như vậy nhưng bọn anh không xây dựng, bọn anh xây dựng là sai, bọn anh chỉ cúng lấy ngày thôi”.

Cũng theo vị đại diện này, hiện công ty đã nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc nêu trên và đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để sớm có thể xây dựng những công trình của dự án.