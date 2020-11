Chuyên gia hiến kế xóa 'hố tử thần'

Ba nhóm nguyên nhân gây ra sụp, lún Thứ nhất là nhóm do thi công và công trình: Các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu được xây dựng qua nhiều thời kỳ, đã và đang xuống cấp khi có tác động sẽ dễ gây xì, bể, lún sụp. Đối với hệ thống thoát nước cũng được xây dựng đã lâu (với nhiều loại tải trọng khác nhau) đã quá niên hạn sử dụng nhưng chưa được thay mới hoặc sửa chữa kịp thời. Bên cạnh đó, một số công trình ngầm không còn khai thác sử dụng nhưng đơn vị quản lý khi hủy bỏ không xử lý (bơm cát, vữa bít kín lòng ống) gây lún, sụp mặt đường… Thứ hai là do công tác quản lý: Chưa có một sơ đồ hoặc bản đồ công trình ngầm toàn TP phục vụ cho việc quy hoạch, quản lý và phát triển không gian ngầm hiện nay và trong tương lai. Đến nay, các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn, quy trình cụ thể cho các loại công trình ngầm vẫn chưa hoàn chỉnh, việc quản lý các công trình ngầm về mặt quản lý nhà nước, sử dụng, khai thác vẫn còn nhiều bất cập, không đồng bộ… Thứ ba là nhóm do địa chất thủy văn: Nguyên nhân trực tiếp gây nên các hố sụp là dòng nước ngầm trong nền đường được tạo ra từ các đường ống cấp, thoát nước bị hư hỏng đột xuất. Bên cạnh đó là dòng ngầm do nước thấm rỉ từ các đường cống thoát nước thông qua các hố ga thu nước không được hàn kín. Việc thi công đào lấp các công trình hạ tầng không đạt chất lượng gây ra hư hỏng các tuyến cống cấp nước và các đường cống thoát nước, làm hở mối nối các hố ga thu nước. Từ đó, tạo nên dòng nước ngầm tạm thời trong nền đường gây ra hiện tượng xói rỗng và xói ngầm tạo nên hố sụp. PGS-TS HÀ NGỌC TRƯỜNG, Phó Chủ tịch Hội Cầu Đường Cảng TP.HCM