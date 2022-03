Ngày 3-3, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn gửi Sở Nội vụ; Công an tỉnh Bình Thuận và UBND huyện Hàm Tân yêu cầu xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân.



Theo đó, qua xem xét báo cáo và đề nghị của Công an tỉnh về kết quả xác minh đơn phản ánh dấu hiệu bao che, bảo kê đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của vợ chồng ông Trần Văn Thuận tại huyện Hàm Tân, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các đề nghị của Công an tỉnh.



Một điểm khai thác khoáng sản trái phép tại Sơn Mỹ. Ảnh Phương Nam

Cụ thể, tình hình khai thác khoáng sản trái phép của ông Trần Văn Thuận tại huyện Hàm Tân diễn ra liên tục, kéo dài với quy mô lớn có nguyên nhân là sự lơ là, buông lỏng quản lý và thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, xử lý của chính quyền và các đơn vị chức năng của huyện Hàm Tân và xã Sơn Mỹ.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hàm Tân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan nhiệm kỳ 2015 – 2020 để xảy ra tình trạng trên. Huyện này phải có báo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15-3.

UBND huyện Hàm Tân có trách nhiệm giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân là đơn vị chủ trì quản lý nhà nước về khoáng sản, tham mưu giúp lãnh đạo huyện chỉ đạo, huy động sức mạnh hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, ngăn chặn đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Đồng thời, huyện này cần làm tốt công tác vận động quần chúng và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia tố giác các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn nói chung và cá nhân ông Trần Văn Thuận.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép phức tạp; tồn tại trong lập hồ sơ tham mưu xử lý vi phạm đối với ông Nguyễn Công Nhân (anh rể ông Trần Văn Thuận) và các vấn đề khác có liên quan.

Công an tỉnh cũng được giao chỉ đạo Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến hoạt động của các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép và ông Trần Văn Thuận. Từ đó kịp thời phát hiện, kiểm tra, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện Hàm Tân có nhiệm vụ lập hồ sơ xử lý nghiêm số trường hợp có hành vi chống người thi hành công vụ. Nếu có đủ dấu hiệu của tội phạm, kiên quyết xử lý hình sự để kịp thời răn đe, tránh phát sinh hậu quả xấu trong công tác kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Đối với vụ việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh xã Tân Xuân và xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, UBND huyện Hàm Tân, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, xử lý nghiêm trường hợp này để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và tăng cường răn đe các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Theo nguồn tin của PLO, từ nhiều năm qua, các điểm khai thác khoáng sản trái phép của ông Trần Văn Thuận tại xã Sơn Mỹ diễn ra rầm rộ, công khai. Sau những lần bị tố cáo, kiểm tra, các điểm khai thác khoáng sản trái phép này dừng hoạt động một thời gian để nghe ngóng rồi tiếp tục hoạt động công khai trở lại mặc dù UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn yêu cầu triệt phá, xử lý các điểm khai thác khoáng sản trái phép này.