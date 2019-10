Công an làm việc với con gái chủ tịch Công ty Gốm sứ Thanh Hà

Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) - nơi cung cấp số dầu thải bị đổ vào nguồn nước sạch Nhà máy sông Đà, xác nhận trong cuộc trao đổi với PLO vào chiều 21-10.



Ông Nguyễn Đức Truyền trao đổi với phóng viên vào chiều 21-10.

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ ba nghi phạm trọng vụ án này, gồm: Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại (cùng trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (trú tại Văn Quan, Lạng Sơn).

Lời khai ban đầu của Lý Đình Vũ cho thấy số dầu thải (khoảng 10 m3) được các đối tượng lấy từ Công ty Gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) rồi đổ tại khu vực xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình.

Một số thông tin dẫn lời khai của Vũ về việc một nữ giám đốc tên Trang của công ty thuê đối tượng này đổ dầu thải. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gốm sứ Thanh Hà, phủ nhận điều trên. Vị này cho biết người tuồn dầu ra cho Vũ là nam nhân viên tên Nguyễn Thành Trung (cán bộ vật tư kiêm thủ kho); còn công ty không có vị giám đốc nào tên là Trang. Hiện công an đã mời nhân viên tên Trung làm việc.

Dù phủ nhận thông tin về vị giám đốc tên Trang nhưng ông Truyền cho biết con gái của ông là bà Nguyễn Thị Huyền Trang (31 tuổi) hiện cũng được công an mời lên làm việc. “Trang chỉ là nhân viên phòng kinh doanh chứ không phải giám đốc gì” - ông Truyền khẳng định.

Ông Truyền còn cho hay vào ngày 19-10 vừa qua, đoàn công tác gồm đại diện Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Phú Thọ… đã có buổi làm việc với công ty về vấn đề chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Về trách nhiệm của mình, ông Truyền thừa nhận đã có thiếu sót trong công tác quản lý nhân viên, dẫn tới việc tuồn dầu thải ra ngoài, sau đó xảy ra vụ việc đổ vào nguồn nước sạch Nhà máy sông Đà.