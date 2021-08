Chiều 25-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về dịch trên địa bàn. Dự họp báo có ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.



Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM trả lời câu hỏi về việc cấp giấy đi đường. Ảnh: TÁ LÂM

Trả lời câu hỏi liên quan đến giấy đi đường, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Công an TP không cấp bằng số lượng đề nghị ban đầu của các sở ngành và doanh nghiệp (cấp ít giấy đi đường hơn – PV).

Theo ông Hà, với chỉ đạo của Chính phủ, đợt kiểm soát người lưu thông trên đường lần này phải thực hiện nghiêm ngặt và chặt chẽ theo phương châm “ai ở đâu ở yên đó”. Vì thế, việc cấp giấy đi đường Công an TP phải cân nhắc, số người được cấp giấy phải là trường hợp thật sự ra đường làm công vụ.

Lấy dẫn chứng, ông Hà cho biết có doanh nghiệp muốn cấp thẻ đi đường cho 50-60 người. Thế nhưng, thực tế đi ra đường để giao dịch, hành chính, hậu cần và những việc cần thiết khác thì chỉ cần 2-3 người, thậm chí một người là được.

“Trước mắt, Công an TP sẽ xem xét cấp trước số lượng giấy như hiện tại. Sắp tới, nếu các cơ quan, doanh nghiệp thật sự có nhu cầu bức thiết hơn, chúng tôi sẽ báo cáo với UBND TP” – ông Hà nói.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, cho biết từ 6 đến 13 giờ ngày 25-8, tại 100 điểm trong số 48 tuyến đường chính, lượng xe lưu thông giảm 89,3% so với trung bình ngày thường.

Trước đó, ngày 24-8, Công an TP.HCM đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo các Công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TP.HCM.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết trước 0 giờ ngày 25-8, tất cả người trong 17 nhóm tại Công văn 2800 và nhóm bổ sung tại Công văn 2850 của UBND TP được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.