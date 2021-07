Công ty Nhiệt điện Mông Dương (thuộc EVNGENCO 3) TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Công ty hiện đang quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, gồm 2 tổ máy có tổng công suất là 1080MW sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB).



Bảng thông số môi trường lắp đặt tại cổng chính Công ty Nhiệt điện Mông Dương.

Nhiên liệu dùng trong lò hơi của nhà máy là than cám 6a1, với nguồn than từ các mỏ tại khu vực TP. Cẩm Phả và được đốt kèm đá vôi để khử SOx ngay trong lò. Theo công nghệ đó, khói thải ra luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khí thải và môi trường của Việt Nam (QCVN 22:2009/BTNMT).





Giai đoạn đầu, từ khi vận hành thương mại (tổ máy S1 tháng 10-2015; tổ máy S2 tháng 12-2015) đến tháng 4-2016, việc tiêu thụ tro xỉ của Công ty Nhiệt điện Mông Dương gặp rất nhiều khó khăn do nhiều lý do khách quan. Toàn bộ lượng tro bay, xỉ đáy thải ra của công ty không tiêu thụ được mà phải vận chuyển lên bãi chứa tro xỉ, phải tốn chi phí vận chuyển và kho bãi lưu trữ.

Do vậy, để đẩy mạnh việc tiêu thụ tro xỉ, cũng như giảm tải cho bãi lưu giữ, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn tích cực tìm kiếm các đối tác để tiêu thụ lượng tro xỉ phát sinh hằng ngày và đang tồn đọng. Bằng sự nỗ lực của toàn thể đơn vị, đến giữa năm 2016, công ty đã tiêu thụ được 30% khối lượng xỉ thải ra. Theo đó, xỉ đáy được tái sử dụng làm phụ gia sản xuất xi măng, làm vật liệu thay thế cát trong sản xuất bê tông tươi... Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng tro xỉ để làm phụ gia xi măng, mặc dù đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật nhưng xi măng thành phẩm có màu nâu đỏ (do đặc thù của lò CFB sử dụng công nghệ phun đá vôi trực tiếp vào buồng đốt để xử lý SOx, nên xỉ đáy có màu nâu đỏ) khác biệt so với xi măng thông thường, dẫn đến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết những khó khăn nói trên, lãnh đạo công ty đã lập đề án tiêu thụ tro xỉ, tích cực tìm kiếm các đối tác trong và ngoài tỉnh để tìm đầu ra, có phương án sử dụng phù hợp đối với khối lượng tro xỉ đáy của đơn vị. Nhờ vậy, tính đến đầu năm 2017, lượng tiêu thụ tro xỉ của công ty đã nâng lên được khoảng 50% khối lượng phát sinh.

Tiếp đó, đến cuối năm 2018, sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 2847/QĐ-BKHCN ngày 28-9-2018 về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp, cùng với những chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng để thí nghiệm và phân tích các thành phần tro xỉ và kết quả là tro xỉ của nhà máy đều đạt các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Ngay sau khi tro xỉ của nhà máy được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, công ty đã tích cực tìm các đối tác để thúc đẩy tiêu thụ tro xỉ. Nhờ vậy đến đầu năm 2019, 100% lượng xỉ đáy và tro bay của công ty đã được giải quyết, trong đó có 50% cung cấp cho các đơn vị thu mua để tái sử dụng làm phụ gia vật liệu xây dựng, làm gạch không nung; 50% khối lượng xỉ đáy và khối lượng tro bay còn lại được vận chuyển đi làm vật liệu san lấp cho các dự án được cấp phép tại TP Cẩm Phả và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ tro xỉ, cũng như đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển, công ty đã tiến hành giải pháp xuất tro xỉ bằng đường thủy thông qua hạ tầng cảng nội bộ hiện có. Khi đi vào hoạt động ổn định, công suất cảng bốc rót sẽ là 2.000 tấn tro, xỉ/ngày, việc này vừa giúp giảm chi phí vận chuyển, lưu giữ cho Công ty và giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường.

Cùng với đó, để thúc đẩy việc tiêu thụ tro xỉ trong thời gian tới, công ty đang tiến hành nghiên cứu giải pháp lắp đặt băng tải cuốn để vận chuyển tro, xỉ từ silo thu gom đến cảng bốc rót tro xỉ. Từ đó góp phần giảm các chi phí liên quan đến việc vận chuyển bằng đường bộ, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất yếu tố ảnh hưởng tới môi trường sản xuất, góp phần giúp người dân địa phương yên tâm hơn với công tác quản lý môi trường sản xuất điện của công ty Nhiệt điện Mông Dương.