Ngày 10-6, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền cho biết nhà thầu thi công công viên Máy Tơ đang phải tiến hành sửa chữa những điểm hư hỏng, xuống cấp tại công viên này.

Công viên Máy Tơ có diện tích 3,8ha, nằm ngay vị trí ngã 6 Lạc Viên (quận Ngô Quyền), được TP Hải Phòng đầu tư hơn 68,7 tỉ đồng để xây dựng, cải tạo từ sân vận động cũ đã xuống cấp.

Dự án do UBND quận Ngô Quyền làm chủ đầu tư, khởi công tháng 10-2020. Đến cuối tháng 1-2021, công viên được hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán.



Các bậc đá lầu bát giác tại công viên Máy Tơ xuất hiện tình trạng đá lát bị bong tróc, nứt vỡ













Trong công viên có một số lầu bát giác, xen giữa nền sân được ốp lát bằng đá là các khoảng được trồng cây cảnh, bao quanh là hệ thống vỉa hè được ốp đá xanh.

Công viên Máy Tơ là một trong những điểm nhấn về chỉnh trang đô thị của TP Hải Phòng. Tuy nhiên, sau hơn bốn tháng đưa vào sử dụng, công viên này đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, nhất là đá ốp lát đã bị nứt vỡ ở nhiều khu vực.

Tại khu vực lầu bát giác nằm giữa công viên, các tấm đá ốp lát trên các bậc thềm bước lên lầu đã xuất hiện tình trạng bong tróc, vênh, nứt vỡ. Các tấm đá ốp lát bị giãn nứt, tạo ra kẽ nứt lớn giữa các tấm đá ốp.



Tại vỉa hè công viên, các phiến đã bị phồng rộp, nứt vỡ

Ngay tại cổng chính công viên này, một số tấm đá bị nứt vỡ để lộ ra khoảng trống bên trong là lớp vữa xi măng mỏng. Vỉa hè công viên được ốp đá xanh cũng bong tróc, rạn nứt, phồng rộp.



Người dân khu vực cho biết công viên mới đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2021, thu hút khá nhiều người dân khu vực đến dạo chơi và tập thể dục.

Do diễn biến của dịch bệnh, cả thời gian dài công viên này bị căng dây phong tỏa.











Các phiến đá lát bị phồng rộp, bong tróc có thể do nguyên liệu co ngót

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền cho biết, theo dự kiến công viên sẽ được thẩm định, bàn giao trong tháng 6 này. Hiện công viên vẫn do nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo trì.



Từ trước đó, Ban quản lý dự án đã kiểm tra nhiều lần, phát hiện tình trạng hư hỏng. Theo đó, công viên có một số vị trí mặt đá ốp bị bong rộp do ô tô tải trọng lớn va vào làm hư hỏng, một số chỗ do vật liệu co ngót. Ngoài ra, đoàn còn ghi nhận tình trạng cố tình cạy đá lát để lấy tấm ghi gang ốp dưới chân cây xanh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận thực trạng hư hỏng tại công viên đồng thời yêu cầu nhà thầu là Công ty cổ phần Tân Lộc khắc phục những phần đã bị hư hỏng. Nhà thầu cam kết trong tháng 6 này sẽ hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa các phần hư hỏng của công viên.