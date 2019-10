Cột điện ở quận 12, TP.HCM bốc cháy là do ảnh hưởng sét đánh

Trước đó, PLO có đăng bài Một cột điện ở quận 12, TP.HCM đột nhiên bốc cháy dữ dội . Cụ thể, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 21-10, một cột điện ở khu vực tổ 18, phường Hiệp Thành, quận 12 đột nhiên bốc khói. Một lúc sau thì phát ra tiếng nổ lớn, bốc lửa và cháy dữ dội.

Công ty Điện lực An Phú Đông cho biết, sau khi nhận được nhận được tin báo của khách hàng báo qua tổng đài chăm sóc khách hàng, Công ty điện lực An Phú Đông đã cử ngay nhóm công tác đến hiện trường và xác định có vụ cháy thiết bị biến dòng TI gắn cho trạm biến áp phân rác đan mạch- cấp điện chuyên dùng cho Công ty TNHH MTV Môi trường TP.



Hiện trường cột điện bốc cháy

Theo công ty điện lực An Phú Đông, nguyên nhân cột điện bốc cháy được xác định là do ảnh hưởng có sét đánh trong khi trời đang có mưa. Khi xảy ra cháy, thiết bị bảo vệ trạm (LBFCO) và thiết bị bảo vệ nhánh rẽ (FCO) đã tác động kịp thời để cắt điện và cô lập hoàn toàn trạm này, đảm bảo an toàn cung cấp điện cho khu vực xung quanh.

Sau khi tiến hành chữa cháy, nhóm công tác tại hiện trường đã thực hiện cô lập các thiết bị hư hỏng và tái lập lại cung cấp điện cho khách hàng ngay sau đó.