Chiều 25-7, trao đổi với PLO, ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, trước tình hình người dân từ các tỉnh phía Nam về Đắk Lắk với số lượng lớn trong những ngày qua, thành phố cũng thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh để đảm bảo phòng chống dịch.

Cụ thể, số lượng người về từ các tỉnh nói trên hiện nay mỗi ngày khoảng 2000 người đến/qua địa phận tỉnh Đắk Lắk. Phía UBND TP đã bố trí lực lượng để kiểm tra, test nhanh và thực hiện các quy định phòng chống dịch theo quy định. Người từ các tỉnh TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…về Đắk Lắk phải có có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2.



Lượng người từ TP.HCM và các tỉnh đổ về Tây Nguyên rất lớn trong những ngày qua. Ảnh QM

“Trong trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính, lực lượng tại các điểm chốt sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh. Nếu có kết quả âm tính sẽ cho vào tỉnh, sau đó sẽ phải thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà 14 ngày. Đối với trường hợp về các tỉnh khác như Gia Lai, Kon Tum, thì phải khai báo y tế và cam kết không dừng hoặc ở lại tỉnh Đắk Lắk” vị Phó chủ tịch nói.

Trưa ngày 25-7 có mặt tại điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên Quốc lộ 14 đoạn qua xã Đak Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, ghi nhận của PV cho thấy, rất đông người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận về các tỉnh Tây Nguyên tránh dịch.

Để bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch và an toàn khi tham gia giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Đắk R’lấp, lực lượng Y tế và các ngành chức năng phân luồng, kiểm tra các yếu tố bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống dịch và luật an toàn giao thông.



Lực lượng CSGT phải điều phương tiện dẫn đường để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch. Ảnh QM

Đặc biệt trong quá trình tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm các quy định về an troàn giao thông, giữ khoảng cách và không dừng dọc đường (trừ khi ghé đổ xăng và vệ sinh cá nhân) nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển.

“Trước khi về chúng tôi đều đi xét nghiệm Covid-19 với kết quả âm tính mới lên đường về quê. Trên đường về chúng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương. Đến địa bàn Đắk Nông được lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn rất chu đáo, tỉ mỉ và còn bố trí lực lượng CSGT dẫn đường cho chúng tôi về nhằm bảo đảm an toàn cho người dân” anh Thanh Quân chia sẻ.



Đắk Lắk tính đến nay đã 117 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ảnh QN

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Quốc Lập – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đak Nông cho biết thêm, những ngày qua, cùng với việc huy động tối đa lực lượng bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông và tích cực tham gia phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông bố trí lực lượng, phương tiện chuyên dụng dẫn đường và bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển từ địa bàn giáp ranh với tỉnh Bình Phước đến địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và an toàn về phòng, chống dịch.

“Việc làm này chỉ là giải pháp tình thế nhằm tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng, góp phần chung tay cùng chính quyền, quân và dân tỉnh nhà ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh” Thượng tá Lập nói.

Trước đó, phía UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức đưa hơn 200 công dân từ TP.HCM và Bình Dương về quê cách ly theo quy định. Theo đó, những trường hợp này phần lớn là người có hoàn cảnh khó khăn, già cả, trẻ em. Dự kiến, tỉnh Gia Lai sẽ đưa khoảng 1000 công dân từ một số tỉnh có dịch về địa phương để cách ly theo quy định….