Cư dân chung cư sốt ruột chờ sổ hồng

Gần 1.000 căn hộ chờ cấp sổ Theo Công văn 2352/2018 của Sở TN&MT, chung cư Belleza gồm năm lô A, B, C, D, E với quy mô 1.640 căn hộ, do Công ty Dịch vụ công ích quận 4 làm chủ đầu tư. Trong đó có hơn 300 căn hộ tái định cư, còn lại là căn hộ thương mại. Các lô chung cư này lần lượt hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2012 đến 2015. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện chung cư này có vi phạm xây dựng tại lô B và lô C. Đồng thời phát sinh thêm tiền sử dụng đất khi xác định lại diện tích đất ở khi tiến hành điều chỉnh quyết định đầu tư. Trong báo cáo nêu trên, Sở TN&MT đề nghị VPĐKĐĐ TP tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho các cư dân thuộc các lô A, D, E. Riêng các lô B, C, do có vi phạm về xây dựng và chủ đầu tư chưa hoàn thành hết nghĩa vụ tài chính nên Sở TN&MT đề nghị Công ty Dịch vụ công ích quận 4 liên hệ với các cơ quan có liên quan để được hướng dẫn xử lý. Sau khi xử lý xong các vấn đề liên quan mới xem xét cấp sổ cho cư dân. Theo VPĐKĐĐ TP, đến thời điểm này, trong hơn 1.000 căn hộ do Công ty Dịch vụ công ích quận 4 bán cho cư dân, mới chỉ giải quyết được gần 200 trường hợp. Số còn lại vẫn tiếp tục giải quyết cấp sổ hồng trong thời gian tới.