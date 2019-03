Cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho Hội nghị Mỹ - Triều

Đây là thông tin được ngành điện đưa ra trong báo cáo tổng kết công tác hậu cần phục vụ hội nghị.

Theo đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và chất lượng phục vụ các khu vực diễn ra hội nghị thượng đỉnh, trung tâm báo chí, nơi ăn nghỉ của các phái đoàn, phóng viên trong thời gian từ ngày 24-2 đến 01-3.

Cụ thể, EVN HANOI đã không thực hiện ngừng/giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp lưới điện trong suốt khoảng thời gian trên. Bố trí ứng trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24; Lập phương án đảm bảo điện, có dự phòng cho các địa điểm phục vụ hội nghị thượng đỉnh…



EVN HANOI kiểm tra thiết bị điện tại Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc EVN HANOI đã kiểm tra toàn diện lưới điện cao, trung, hạ thế; bố trí lực lượng tuần canh liên tục hành lang an toàn lưới điện cao áp; chuẩn bị sẵn sàng các vật tư thiết bị dự phòng và phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, công an, quân đội bảo vệ an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, điểm điều hành lưới điện. Toàn Tổng công ty đã tăng cường bố trí hơn 1.300 ca trực đảm bảo điện trong đợt này.



Ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm (PC Hoàn Kiếm) cho biết, trung tâm báo chí quốc tế được đảm bảo cung cấp điện an toàn tuyệt đối với nhiều nguồn cấp và đều có dự phòng.

Trước đó, PC Hoàn Kiếm đã khẩn trương đưa vào bổ sung hai trạm biến áp di động công suất 2.000kVA/máy, dự phòng hai máy phát điện với cán bộ nhân viên trực vận hành 24/24h trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh.

Bên cạnh đó, các thiết bị điện được kiểm tra liên tục nhằm phát hiện các nguy cơ đe dọa sự cố nếu có.