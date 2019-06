Cuộc sống mới của 15.000 dân khi làm sân bay Long Thành

Điều chỉnh diện tích năm xã, xóa trắng một xã Ngày 28-5, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Đồng Nai đã nhất trí thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính sáu xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và Suối Trầu của huyện Long Thành nhằm nhường đất cho dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc thực hiện có hiệu lực từ ngày 1-6. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính sáu xã trên. Theo đó, xã Bình Sơn sau khi điều chỉnh có diện tích tăng lên 7.420 ha, trong đó có 5.000 ha là đất thuộc Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Xã Cẩm Đường trước khi điều chỉnh có diện tích hơn 1.900 ha, sau điều chỉnh giảm còn 1.540 ha. Xã Long An gần 3.400 ha xuống còn hơn 2.700 ha. Xã Long Phước từ hơn 4.000 ha xuống còn hơn 3.740 ha. Xã Bàu Cạn từ 4.479 ha xuống còn 4.447 ha. Riêng xã Suối Trầu bị xóa trắng do 1.358 ha nằm trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và 126 ha được sáp nhập vào xã Bàu Cạn.