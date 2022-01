Một số quận lượng người đăng lý xe khá đông Cũng trong sáng 7-1, tại điểm đăng ký xe Công tại an quận Gò Vấp khá đông người dân đến làm thủ tục đăng ký xe, sang tên xe, cấp biển số xe. Một người dân cho biết, đến gần trưa cùng ngày người đến làm thủ tục sếp hàng tận tới đường Quang Trung. Một cán bộ CSGT Công an quận Gò Vấp xác nhận, lượng người đến làm thủ tục hôm nay đông hơn rất nhiều so với trước đây. “Nguyên nhân là sau dịch và người dân mới được cấp căn cước công dân nên lượng người dồn đến điểm đăng ký xe đông hơn” cán bộ này nói. Cũng theo vị cán bộ này, để giải quyết kịp thời cho người dân cán bộ tổ đăng lý xe phải tăng ca giải quyết hồ sơ tồn động. “Riêng bấm biển số xe, chúng tôi chỉ làm trong giờ hành chính” vị CSGT này nói thêm. Còn theo Đội CSGT Công an TP Thủ Đức và Công an quận 7, điểm đăng ký xe KV2 Công an TP Thủ Đức và tại quận 7 không quá đông người dân đến làm thủ tục. Các lãnh đạo này cho biết thêm, người dân đến không phải sếp hàng rồng rắn, lượng người không tăng đột biến so với những ngày khác. “Trung bình mỗi ngày gần đây có khoảng 70 đến 80 người đến làm thủ tục thôi” một Công an quận 7 cho biết. Tại quận Tân Bình, từ sáng sớm người dân đến làm thủ tục rất đông, nhiều người sếp hàng hàng tiếng đồng hồ những đến trưa vẫn chưa đến lượt. “Nguyên nhân là người dân mới được cấp CCCD, cao điểm Tết và đặc biệt người dân hiểu lầm thông tư từ ngày 1-1 phải đi xe chính chủ nên đến làm thủ tục sang tên đổi chủ”-một cán bộ Công an cho biết thêm. Trong thời gian tới đơn vị này sẽ bổ sung cán bộ để tăng cường làm thủ tục đăng ký xe, sang tên cho người dân. TỰ SANG