Chiều 7-1, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết khối vận tải đường bộ. Tại đây, nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị đã được hỗ trợ kịp thời.

Hỗ trợ xe hết đăng kiểm

Tại hội nghị, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP cho biết công tác tổng kết của sở sẽ nhìn lại những việc đã làm trong năm. Từ đó, chỉ ra những tồn tại chưa thực hiện được và mong muốn nhận được góp ý để hoàn thiện hơn.



Sở GTVT TPl và PC08 cùng phối hợp để hỗ trợ các đơn vị vận tải có xe hết hạn đăng kiểm. Ảnh: ĐT.

Đại diện hãng Vinasun cũng cho biết trong suốt mùa dịch đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ của các sở ban ngành. Trong thời điểm này, nhiều đơn vị cũng bị thiếu lái xe quay trở lại làm việc, đặc biệt hàng loạt xe của hãng bị quá hạn kiểm định. Vì vậy mong muốn Sở hỗ trợ để các đơn vị vận tải có thể di chuyển từ bến bãi đến trạm kiểm định

Trả lời vấn đề này, đại diện PC08 cho biết trường hợp số lượng xe hết hạn đăng kiểm, đề nghị các đơn vị phối hợp làm công văn gửi đến Sở và PC08 để tạo điều kiện cho các đơn vị tới nơi đăng kiểm.

Ông Võ Khánh Hưng cho biết đối với những xe quá thời hạn đăng kiểm Sở cũng sẽ phối hợp với các đơn vị, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

Sản lượng vận tải giảm mạnh

Ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đánh giá hoạt động xe buýt chiếm khoảng 60-70% so với thời gian bình thường và phục hồi rất chậm. Theo đó, năm 2022 sẽ là một trong những thách thức mà ngành giao thông phải vượt qua.

Thời gian tới sẽ Trung tâm sẽ mở một số tuyến mới, xe buýt chất lượng cao đi các tỉnh lân cận.



Sở GTVT TP nêu nhiều khó khăn đơn vị gặp phải trong năm 2021. Ảnh: ĐT.

Sở GTVT TP cho biết năm 2021, sản lượng vận tải hành khách đạt 25% so với kế hoạch năm 2021. Khối lượng vận tải khách bằng xe buýt giảm 56,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hành khách bằng đường sắt giảm 61% so với năm 2020. Sản lượng hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giảm 61% so với năm 2020. Sản lượng vận tải hành khách bằng taxi cũng giảm 40%. Đối với vận tải hành khách bằng xe hợp đồng giảm 44% so với năm 2020.

Theo Sở GTVT TP, trong năm 2022 Sở tiếp tục chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyến đường sắt đô thị để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến metro số 1 và khởi công tuyến metro số 2. Đồng thời, triển khai các công việc nhằm vận hành, khai thác hiệu quả tuyến metro số 1.

Đối với dự án tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga thuộc tuyến metro số 1 đã được đề xuất chủ trương đầu tư công. Dự án đã lấy ý kiến các Sở ngành để thẩm định và trình UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân, Sở đã hoàn thành công tác tham mưu trình UBND TP kế hoạch triển khai thực hiện. Hiện được UBND TP ban hành kế hoạch thực hiện.

Đối với dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM, Sở GTVT đã có công văn báo cáo UBND TP về rà soát một số nội dung của dự án phát triển giao thông xanh. Theo đó, kiến nghị tạm thời hoãn thực hiện dự án Phát triển giao thông xanh TP.HCM cho đến khi đảm bảo thực hiện đồng bộ với các dự án khác để hình thành một hệ thống vận tải công cộng khối lượng lớn.

Sở GTVT đánh giá khó khăn hiện nay là chính sách thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai thực hiện các dự án bến bãi theo hình thức công tư hợp tác (PPP) còn chậm.

Bên cạnh đó là một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo tiến độ, chủ yếu là do một số nguyên nhân khách quan như: trong thời điểm giãn cách xã hội chưa thể phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế, tập hợp thông tin hiện trường. Hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ; các văn bản dưới luật chưa được ban hành, hướng dẫn kịp thời...

Tại buổi tổng kết, đại diện Tổng Công ty Cơ Khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) cho biết hiện nay đơn vị có quản lý 5 bến xe. Trong đó, lượng hành khách trong tết dương lịch rất ít, chỉ đạt khoảng 10% so với những năm trước. Nguyên nhân là do tâm lý của người dân, một phần là do rào cản phòng chống dịch của các địa phương nên việc đi lại còn hạn chế. Theo đó, SAMCO luôn chuẩn bị tốt các kế hoạch phục vụ để người dân có thể về quê trong dịp Tết Nguyên đán này. Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết trong sáu ngày đầu năm 2022, bến xe đón khoảng 300 lượt xe, bằng 25% so với ngày thường. Ông Phương đánh giá lượng khách giảm mạnh và tâm lý còn e dè khi đi lại. Theo đó, dự kiến khoảng 27 Tết lượng khách đi lại sẽ tăng cao. Theo đó, bến xe luôn chuẩn bị kế hoạch để phục vụ đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán này.