Cụ thể, tại quận Hải Châu có năm khu đất tại các vị trí: 51A Lý Tự Trọng; 10 Lý Thường Kiệt; 19 Lê Hồng Phong, khu đất ký hiệu quy hoạch A2 đường Nguyễn Văn Linh và một khu đất đường Thái Phiên.



Tại quận Sơn Trà có ba khu tại các vị trí: Vệt khai thác quỹ đất đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp; khu vực khu đất 3 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền và An Nhơn 12; khu đất 4 mặt tiền đường Ngô Quyền, Dương Đình Nghệ, An Nhơn 12 và An Nhơn 14.

Tại quận Ngũ Hành Sơn có ba khu gồm: Khu tái định cư phía đông Xưởng 38 và 387, phường Mỹ An gồm 4 mặt tiền đường An Thượng 28, Lê Lộ, Đỗ Bí, đường bê tông; vệt phân lô khai thác quỹ đất dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua Khu tái định cư nam Phan Tứ, mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp; khu góc tây nam nút giao Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ có ba mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ - Mỹ Đa Đông 10.

Tại quận Cẩm Lệ có hai khu tại các vị trí là khu dân cư An Hòa có bốn mặt tiền đường Thăng Long, An Hòa 1, Phạm Tứ và đường dẫn lên cầu Nguyễn Tri Phương; khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường, phường Khuê Trung có ba mặt tiền đường Đỗ Thúc Tịnh, Trịnh Đình Thảo, Hoàng Dư Khương.

Theo đó, các nhà đầu tư quan tâm để liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng để nghiên cứu tham gia đầu tư các khu đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Được biết, theo quy hoạch tổng thể đến năm 2020 thì TP có 158 bãi đỗ xe công cộng nhưng đến nay TP này mới chỉ có một bãi đậu xe thông minh và một số bãi đậu xe tạm khai thác từ việc cho thuê các quỹ đất trống.