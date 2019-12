Đại biểu HĐND: 'Xe buýt đang chạy mà sút cả băng ngồi văng ra'

Ngày 6-12, tại ngày làm việc thứ hai, HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ (2016- 2021) đã diễn ra phần chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh và trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

Tại phiên chất vấn của kỳ họp, đại biểu Lê Văn Trung đặt vấn đề thời gian gần đây hàng trăm hộ kinh doanh dịch vụ vận tải công cộng rất bức xúc trước chủ trương về lộ trình chuyển đổi phương tiện xe buýt của UBND tỉnh. Về việc này, xã viên đã gửi đơn kêu cứu rất nhiều nơi.



Đại biểu Lê Văn Trung chất vấn giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre.

Đại biểu Trung lo ngại, trong khi xe hiện thời còn niên hạn sử dụng, thậm chí có những phương tiện niên hạn sử dụng còn đến hơn 10 năm nhưng phải bắt buộc chuyển đổi; các văn bản pháp quy của Chính phủ, các thông tư của Bộ GTVT không có điều khoản, mục nào bắt buộc các nhà đầu tư hay chủ phương tiện phải đột ngột buông bỏ những xe còn đủ điều kiện lưu hành để mua xe mới. Đại biểu Trung còn đặt vấn đề tại sao phải mua xe buýt mới của hãng Samco theo chỉ định của Sở GTVT?

Với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, đại biểu Trung đề nghị giám đốc Sở GTVT giải thích vấn đề trên như thế nào? Lộ trình thực hiện đổi mới phương tiện xe buýt có phù hợp với thức tế địa phương và đảm bảo đúng các quy định có liên quan không?

Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Văn Trung, ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre cho biết qua khảo sát và trực tiếp kiểm tra 109 xe buýt đang hoạt động trên sáu tuyến xe buýt, mặc dù phương tiện đủ điều kiện hoạt động nhưng do tần suất hoạt động cao, liên tục, công tác bảo dưỡng chưa dược quan tâm đúng mức trong một thời gian dài dẫn đến chất lượng phương tiện xuống cấp trầm trọng.



Xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Hoàng, điều này ảnh hưởng lớn chất lượng phục vụ khách nên việc nâng cao chất lượng vận tải bằng xe buýt là thật sự cần thiết, phục vụ tốt hơn nhu câu đi lại của nhân dân, thu hút người dân, khách du lịch đi xe buýt; nâng cao thị phần đảm nhận của loại hình vận tải xe buýt theo hướng tiện nghi, thuận tiện, an toàn, văn minh, thân thiện; hạn chế TNGT, ô nhiễm môi trường…

Giám đốc Sở GTVT khẳng định quá trình tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định và đều có lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, các đơn vị khai thác tuyến xe buýt, có lộ trình phù hợp và được sự đồng thuận trước khi thực hiện. Từ khi triển khai đến khi thực hiện ba năm bốn tháng đối với tuyến xe buýt có số lượng hành khách đông, tần suất hoạt động cao. Hiện các thành viên HTX tự tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ tiếp tục hoạt động, hiện tại các thành viên đã đăng ký mua 53/55 xe (đạt 96,4%) đưa vào hoạt động trước ngày 31-12-2019.



Xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến việc đầu tư, lựa chọn nhãn hiệu phương tiện, ông Hoàng cho hay do tự các thành viên HTX có nhu cầu tham gia khai thác các tuyến xe buýt tự quyết định mùa tài sản của họ. Cán bộ Sở GTVT tỉnh không tham gia, không chỉ đạo, chỉ định hoặc gợi ý việc này.

Theo ông Hoàng, đối với các xe buýt đang hoạt động còn niên hạn sử dụng, thời gian qua Sở GTVT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các HTX nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi, cải tạo nâng cấp phương tiện và đề xuất chuyển đổi sang loại hình hoạt động kinh doanh vận tải phù hợp; xây dựng phương án kinh doanh phù hợp, hiệu quả, đảm bảo lợi nhuận cho các thành viên tham gia khai thác tuyến.

Đại biểu Trung còn đặt thêm vấn đề, qua các đợt tiếp xúc mới đây cử tri phản ánh và than phiền nhiều về mức độ an toàn của xe buýt hiện nay: Chất lượng thấp, ngồi đứng ngổn ngang, xe chạy có những chiếc sút cả băng ngồi văng ra, chưa kể tài xế chạy ẩu tả nguy cơ mất an toàn. Nhưng vấn đề đặt ra là cần có chính sách gì khuyến khích tạo điều kiện giúp những người nhiều năm gắn bó với nghề tiếp tục đầu tư chuyển đổi phương tiện xe buýt.

Việc quy định chuyển đổi đột ngột nên có số hộ chưa chuẩn bị kịp lúc. Trong khi đó, trước đây, người dân vay vốn ngân hàng để kinh doanh xe buýt chưa trả xong, nay phải tiếp tục vay số tiền khá lớn để thay đổi phương tiện. Như vậy tỉnh có cơ chế chính sách gì về vốn vay, hay hỗ trợ lãi suất hoặc có thể gia hạn thêm thời gian nào đó để họ có cam kết thực hiện đúng lộ trình theo kế hoạch của tỉnh?

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lê Văn Hoàng cho biết việc chuyển đổi phương tiện vận tải là quy định chung. Riêng vận tải bằng xe buýt là loại sản phẩm dịch vụ công ích cho nên nằm trong loại hình hoạt động có điều kiện. Thay vì phải đấu thầu loại hình này, tuy nhiên theo quy định mới thì tỉnh cũng đã có ưu tiên cho những hộ kinh doanh từ trước đến nay để chuyển đổi mới đáp ứng phục vụ tốt hơn.

Về vấn đề các chủ phương tiện phản ánh là do chủ trương chuyển đổi đột ngột, ông Hoàng khẳng định là không đột ngột mà đã có dự định là có kế hoạch triển khai từ năm 2016. “Khi đó triển khai thì các xã viên không có ý kiến gì mà chỉ xin gia hạn để tìm vốn đầu tư mới và tỉnh cũng chấp thuận cho gia hạn đến năm 2019 là kết thúc. Nhưng đến hạn, các xã viên lại đề nghị gia hạn tiếp nữa thì không chấp nhận mà phải chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu phục vụ” - ông Hoàng nhấn mạnh.