Đảm bảo an ninh trật tự khu vực Chợ hoa Tết

Theo Sở GTVT, để tạo điều kiện phục vụ người TP tham quan, mua sắm tại Hội hoa Xuân Tân Sửu – 2021, Chợ hoa Tết cấp TP tại khu vực công viên 23 tháng 9, Lê Văn Tám, Gia Định, Sở GTVT thống nhất với kế hoạch đề xuất tổ chức phân luồng giao thông phục vụ tổ chức Hội hoa Xuân và Chợ hoa Tết Tân Sửu 2021.



Sở GTVT TP.HCM đưa ra nhiều phương án để đảm bảo an toàn giao thông xung quanh Hội hoa Xuân. Ảnh: TÚ UYÊN.

Cụ thể: Tại khu vực công viên Tao Đàn, quận 1, quận 3 tổ chức từ ngày 6-2 đến ngày 17-2, ngày 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng.

Sở GTVT đề nghị Công an TP, lực lượng Thanh niên xung phong, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh bố trí lực lượng, tăng cường điều tiết giao thông tại các giao lộ Trương Định – Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định – Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng 8 và các tuyến đường quanh khu vực công viên Tao Đàn.

Sở đề nghị UBND quận 1, Công an quận 1 có kế hoạch bố trí, tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh khu vực tổ chức Hội Hoa Xuân Tân Sửu – 2021; Đề nghị Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh có trách nhiệm tăng cường, hướng dẫn và hỗ trợ người tham gia Hội Hoa Xuân biết vị trí trông, giữ xe được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với chợ hoa Tết khu vực công viên 23 tháng 9, quận 1 diễn ra từ ngày 4-2 đến ngày 11-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp), Sở GTVT đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tạm thời ngưng tổ chức thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô trên đường Lê Lai từ ngày 4-2; thời gian thu phí trở lại từ ngày 12-2.

Đề nghị Công an TP, lực lượng Thanh niên xung phong, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh bố trí lực lượng, tăng cường điều tiết giao thông tại các giao lộ Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai, Lê Lai - Phạm Hồng Thái, vòng xoay Quách Thị Trang, vòng xoay Nguyễn Thái Bình, đường Tôn Thất Tùng đoạn băng ngang công viên.



Sở đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác thi công của dự án (nếu có) nhằm phối hợp, hỗ trợ Ban Tổ chức chợ Hoa Tết, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh trong suốt thời gian tổ chức.

Chợ hoa Tết tại khu vực công viên Lê Văn Tám, quận 1, quận 3 diễn ra từ ngày 4-2 đến ngày 11-2 (tức từ 23 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp), sở đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tạm thời ngưng tổ chức thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ô tô trên đường Hai Bà Trưng từ ngày 4-2. Thời gian thu phí trở lại từ ngày 12-2.

Các đơn vị cần tăng cường điều tiết giao thông tại các giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, trước cổng công viên Lê Văn Tám, Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu và khu vực tổ chức Chợ Hoa Tết.

Tại chợ hoa Tết tại khu vực công viên Gia Định, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận diễn ra từ ngày 4-2 đến ngày 11-2 (tức từ 23 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp), các đơn vị tăng cường điều tiết giao thông tại các giao lộ: Hoàng Minh Giám – Đặng Văn Sâm, Hoàng Minh Giám – Hồng Hà, Hoàng Minh Giám – Đào Duy Anh, vòng xoay Ngyễn Thái Sơn, cầu vượt Nguyễn Thái Sơn trên đường Hoàng Minh Giám.

Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh cung cấp Sở GTVT danh mục và bản đồ thể hiện các vị trí dự kiến tăng cường bãi giữ xe phục vụ Tổ chức Hội Hoa Xuân và Chợ Hoa Tết Tân Sửu – 2021.