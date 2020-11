Dâng hương tại di tích khai thác than đầu tiên ở Việt Nam

Hoạt động này nằm trong dịp kỷ niệm 180 năm lịch sử ngành than Việt Nam (1840-2020), 84 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than 12-11 (1936-2020). Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV; ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV, cùng các lãnh đạo TKV đương nhiệm và đã nghỉ hưu.





Lãnh đạo TKV và đại biểu kính cẩn tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối, những người đã khai sinh ra ngành sản xuất than Việt Nam và tưởng nhớ các thợ mỏ đã hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than.



Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo TKV và các đại biểu đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối, những người đã khai sinh ra ngành sản xuất than Việt Nam, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những thợ mỏ đã hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, ngành than Việt Nam đã có lịch sử khai thác 180 năm, với 84 năm truyền thống vẻ vang từ cuộc tổng bãi công ngày 12-11-1936 của hơn 30.000 thợ mỏ giành thắng lợi. Đây là dịp để tri ân những bậc tiền bối đã khai sinh ra ngành sản xuất than Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ, những thợ mỏ đã hy sinh vì sự nghiệp sản xuất than và ôn lại những mốc son lịch sử ngành khai thác than Việt Nam.

Từ năm Minh Mệnh thứ 20, ngày 10-1-1840 (tức ngày mồng 6 tháng 12 năm âm lịch), vua Minh Mạng đã có Chỉ Dụ cho phép Tôn Thất Bật - Tổng đốc Hải Yên (Quảng Ninh ngày nay) tổ chức khai thác than ở vùng núi Yên Lãng - Đông Triều. Kể từ đó, ngày 10-1-1840 được lấy làm ngày chính thức khai sinh ra ngành khai thác than và vua Minh Mạng chính là ông tổ của ngành khai thác than Việt Nam. Năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công nhận di tích địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng (Thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều) là di tích lịch sử cấp tỉnh, là nơi bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử ngành khai thác than Việt Nam.

Đây cũng là “Địa chỉ đỏ” phục vụ đời sống văn hoá tinh thần, khơi dậy và giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, công nhân. Đồng thời đây cũng là nơi ghi nhớ công lao của người khai sáng ra ngành khai thác than ở Việt Nam và ghi nhớ công ơn các thế hệ thợ mỏ.

Theo ông Lê Minh Chuẩn, suốt chiều dài lịch sử 180 năm, ngành than đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn nhưng cũng có rất nhiều giai đoạn phát triển rực rỡ và thuận lợi. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, các thế hệ cán bộ, công nhân ngành than đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các thế hệ ngành than đạt được nhiều thành tựu to lớn, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân Chương Sao Vàng và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, là một trong ba trụ cột quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TKV cũng nhấn mạnh tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng TKV ngày càng phát triển bền vững.