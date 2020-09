Đề xuất phố đi bộ gồm 5 tuyến đường trung tâm TP.HCM

Cụ thể, theo Sở GTVT, hiện nay Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP được giao làm chủ đầu tư xây dựng đề án tổ chức các tuyến phố đi bộ trong khu vực trung tâm.

Mục tiêu chính đề án là nghiên cứu để tiến hành đi bộ hóa một số tuyến đường khu trung tâm trong giai đoạn 2021-2025 theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 (Quy hoạch phân khu) khu trung tâm hiện hữu (930 ha).

"Nhằm hoàn thiện đề án, hỗ trợ chủ đầu tư, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến chính thức góp ý cho báo cáo cuối kỳ để chủ đầu tư hoàn thiện trước khi tổ chức hội thảo, tổ chức phản biện xã hội trước khi trình UBND TP xem xét" -văn bản của sở nêu.

Cụ thể, theo đề án, khu vực phố đi bộ được nghiên cứu thực hiện tại quận 1 TP.HCM, bao gồm phường Bến Nghé, phường Bến Thành và phường Phạm Ngũ Lão.

Mạng lưới giao thông tại khu vực này có hình vuông đặc trưng (grid-system), các mô hình kinh doanh chủ yếu là hỗn hợp bán lẻ, cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, chợ truyền thống và hiện đại.

Khu vực này có diện tích xấp xỉ 300 ha với mạng lưới đường trục và đường phụ phức tạp.



Khu vực nghiên cứu của đề án.

Có ba phương án được đề xuất. Phương án 1: Phố đi bộ vào ngày cuối tuần cho quận 1 với một mạng lưới bao gồm phần lớn khu vực nghiên cứu nhưng chỉ cẩm các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường.



Phương án 1: mô phỏng của đề án tổ chức phố đi bộ trong khu vực trung tâm

Phương án 2: Phố đi bộ ưu tiên cho đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Hàm Nghi, Thái Văn Lung và Thi Sách.

Mạng lưới đường phố ưu tiên cho người đi bộ nhưng vẫn cho phép một số phương tiện cơ giới đi lại vào các ngày trong tuần, cấm phương tiện cơ giới lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi vào các ngày cuối tuần.



Phương án 2 được đề xuất chọn.

Phương án 3: Phố đi bộ 24/7 ở đường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi. Đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và các đường liên kết là những con đường dành riêng cho người đi bộ.



Phương án 3

Kết quả so sánh ba phương án về độ an toàn và bảo mật, sự hấp dẫn, nhu cầu, kết nối, ủng hộ của cộng đồng thì phương án 2 có tổng điểm cao nhất. Do đó, phương án 2 đang được cân nhắc xem xét thực hiện.