Trong văn bản vừa gửi đến Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT đồng ý với đề xuất thí điểm hai chuyến bay chở công dân được tiêm đủ liều vaccine từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước thông qua sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

Tuy nhiên, Bộ GTVT đề nghị Bộ Ngoại giao thống nhất thêm với tỉnh Quảng Ninh và các bộ ngành liên quan nhằm phù hợp tình hình dịch trong nước và đảm bảo giãn cách theo năng lực tiếp nhận của địa phương.

Cuối tháng 6, Bộ Y tế ban hành quyết định thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh”.

Theo đó, sân bay Vân Đồn được chọn làm nơi thí điểm tiếp nhận các công dân Việt Nam về nước. Những công dân này đều phải tiêm đủ liều vaccine và thời gian cách ly y tế tập trung chỉ 7 ngày.

Sau khi có quy định trên, Bộ GTVT nhận được đề nghị của các bộ, ngành và doanh nghiệp về việc tổ chức thí điểm 8 chuyến bay đến Vân Đồn.

Cụ thể, ba chuyến từ Mỹ, Pháp và Nhật Bản do Vietnam Airlines thực hiện. Hai chuyến từ Ma Cao do Công ty Lighthouse thực hiện. Hai chuyến từ Nga, Mỹ do Công ty Masterlife thực hiện và một chuyến từ Mỹ do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính và Phát triển thương mại Quốc tế triển khai.

Các chuyến bay này dự kiến hoàn thành trong tháng 7, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có diễn biến phức tạp nên Bộ Y tế vừa đề nghị tạm dừng, hoãn, giãn các chuyến bay trên trong tháng 7 và 8-2021.