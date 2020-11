Đề xuất thu giấy phép hoạt động điện lực thủy điện Thượng Nhật

Tích nước trái phép Trước đó, ngày 14-11, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung (chủ đầu tư) mở hoàn toàn năm cửa van của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế giao giám đốc công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn năm cửa van Nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Tuy nhiên, khi cơn bão số 13 đi qua, chiều 15-11, thủy điện này đã đóng bốn cửa van và tiếp tục tích nước trái phép.